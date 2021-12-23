مش هنشتريها جاهزة تاني حضري الطحينة البيضاء في المنزل بسمك أثقل من البرطمات

تعتبر الطحينة البيضاء من أفضل الأكلات التي يحبها الكثير من الناس من مختلف البلاد، وتعتبر من الوصفات التي لها الكثير من الفوائد للجسم والتي تساعد على تغذية الجسم وتساعدنا في ضبط مستوى ضغط الدم وتمييز في أنها لا تظهر التجاعيد المبكرة على الوجه ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الأساسية والعديد من الأطعمة المختلفة، ويبحث الكثير منا على طرق تحضير الطحينة البيضاء بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت، تابعوا المقال لمعرفة الكثير من الوصفات التي تغنينا عن شرائها من الخارج عبر موقعنا المميز ثقفني. مكونات تحضير الطحينة البيضاء خمس أكواب من السمسم الأبيض

160 جرام من زيت الزيتون

كوبان دقيق

رشة ملح طريقة تحضير الطحينة البيضاء نحضر وعاء على نار متوسطة ونضع به السمسم.

نقوم بتقليب السمسم حتى يتغير لونه إلى اللون الأصفر.

ثم نقوم بالغلق على السمسم وتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نضع السمسم في الخلاط ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يُطحن جيدا.

نقوم بوضع كمية الدقيق على السمسم المطحون ونقلبهم جيدا.

بعد أن ننتهي من تقليبهم نضع الخليط في وعاء ونغلقه جيدا بإحكام ونتركه لمدة من 12 إلى 24 ساعة في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بتقديم الطحينة بجانب الوجبات الأساسية. وبالهناء والشفاء. مكونات تحضير طحينة الحمص نصف كوب من الحمص

ربع كوب من عصير الليمون

نصف كوب من الماء

نصف كوب من اللبن

فلفل أبيض

ملعقة صغيرة من الملح طريقة تحضير طحينة الحمص نقوم بإحضار وعاء ونضع به الطحينة و نضيف إليها عصير الليمون ونخلطهم معاً بمضرب شبك يدوي.

نضيف عليهم الفلفل الأبيض وملعقة الملح واللبن ونقوم في التحريك ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي ونخلطهم حتى يصبح الخليط سميكا، وبالهناء والشفاء. فوائد الطحينة للجسم تعتبر الطحينة مصدر للدهون المفيدة للجسم وتحتوي على الكثير من المغذيات.

الزيوت التي تحتويها بذور السمسم تمنع من ظهور التجاعيد وتعمل على زيادة رطوبة الوجه.

تقوم بمعالجة تقرحات الفم والتهابات اللثة وذلك بوضعها على اللثة.

تقوم الطحينة بخفض مستوي ضغط الدم لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم وتلعب دور مهم في القلب. مكونات تحضير الطحينة البيضاءطريقة تحضير الطحينة البيضاءمكونات تحضير طحينة الحمصطريقة تحضير طحينة الحمصفوائد الطحينة للجسم الوسوم

تعتبر الطحينة البيضاء من أفضل الأكلات التي يحبها الكثير من الناس من مختلف البلاد، وتعتبر من الوصفات التي لها الكثير من الفوائد للجسم والتي تساعد على تغذية الجسم وتساعدنا في ضبط مستوى ضغط الدم وتمييز في أنها لا تظهر التجاعيد المبكرة على الوجه ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الأساسية والعديد من الأطعمة المختلفة، ويبحث الكثير منا على طرق تحضير الطحينة البيضاء بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت، تابعوا المقال لمعرفة الكثير من الوصفات التي تغنينا عن شرائها من الخارج عبر موقعنا المميز ثقفني. مكونات تحضير الطحينة البيضاء خمس أكواب من السمسم الأبيض

160 جرام من زيت الزيتون

كوبان دقيق

رشة ملح طريقة تحضير الطحينة البيضاء نحضر وعاء على نار متوسطة ونضع به السمسم.

نقوم بتقليب السمسم حتى يتغير لونه إلى اللون الأصفر.

ثم نقوم بالغلق على السمسم وتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نضع السمسم في الخلاط ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يُطحن جيدا.

نقوم بوضع كمية الدقيق على السمسم المطحون ونقلبهم جيدا.

بعد أن ننتهي من تقليبهم نضع الخليط في وعاء ونغلقه جيدا بإحكام ونتركه لمدة من 12 إلى 24 ساعة في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بتقديم الطحينة بجانب الوجبات الأساسية. وبالهناء والشفاء. مكونات تحضير طحينة الحمص نصف كوب من الحمص

ربع كوب من عصير الليمون

نصف كوب من الماء

نصف كوب من اللبن

فلفل أبيض

ملعقة صغيرة من الملح طريقة تحضير طحينة الحمص نقوم بإحضار وعاء ونضع به الطحينة و نضيف إليها عصير الليمون ونخلطهم معاً بمضرب شبك يدوي.

نضيف عليهم الفلفل الأبيض وملعقة الملح واللبن ونقوم في التحريك ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي ونخلطهم حتى يصبح الخليط سميكا، وبالهناء والشفاء. فوائد الطحينة للجسم تعتبر الطحينة مصدر للدهون المفيدة للجسم وتحتوي على الكثير من المغذيات.

الزيوت التي تحتويها بذور السمسم تمنع من ظهور التجاعيد وتعمل على زيادة رطوبة الوجه.

تقوم بمعالجة تقرحات الفم والتهابات اللثة وذلك بوضعها على اللثة.

تقوم الطحينة بخفض مستوي ضغط الدم لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم وتلعب دور مهم في القلب. مكونات تحضير الطحينة البيضاءطريقة تحضير الطحينة البيضاءمكونات تحضير طحينة الحمصطريقة تحضير طحينة الحمصفوائد الطحينة للجسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هنشتريها جاهزة تاني حضري الطحينة البيضاء في المنزل بسمك أثقل من البرطمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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