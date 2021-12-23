بسرعة الصاروخ.. تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار هتعملي5 كيلو في دقائق بدون تعب

تقوير الباذنجان والكوسا من السهل القيام به من خلال استعمال أدوات بسيطة وتلك الأدوات تعد متمثلة في أبسط أدوات المنزل، فليس من الضروري أن نستخدم المقوار فقط كي يتم التقوير للكوسة والباذنجان بل من الممكن أن يتم التقوير من خلال الاستعانة بالكثير من أدوات المائدة البسيطة، وهذا يكون لإنجاز كمية كبير من أنواع الخضار والتي من الممكن أن يتم تقويرها لعمل المحشي من الخضار المشكل، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم استعمال طرف الشوكة، أو السكين، أو طرف الملعقة أو قطاعة التفاح في التقوير السريع لتلك الخضراوات، ولكن لا بد من اتباع طرق التحضير الصحيحة حتى لا يتم خرق الثمار فلا تصلح بعدها للحشو وفيما يأتي كيفية الطرق السريعة لتقوير الكوسة وتقوير الباذنجان وبمنتهى السرعة.

تقوير الباذنجان والكوسا

الكوسة والباذنجان من أكثر نوعيات الخضار والتي من خلالها نقوم بالتجهيز لأفضل النوعيات من المحشي المشكل، ولكن خطوة التقوير للكوسة وكذلك خضار الباذنجان قد تكون مستهلكة للكثير من الوقت وهذا ما قد يجعل ربة المنزل لا تكثر من تحضير أصناف المحشي المشكل والتي يفضلها الكثير من الأشخاص ومن خلال الآتي توضيح لطريقة بسيطة من الممكن أن يتم من خلالها التقوير السريع للكوسة وبمنتهى السهولة كما تصلح الطريقة التالية أيضا لتقوير خضار الباذنجان.

تقوير الباذنجان وخضار الكوسة باستعمال السكين

السكين من السهل استعماله في عمل التقوير السريع لتلك الثمار ويعتبر من أهم الأدوات التي تساعد في إخلاء الثمرة من الداخل من أي لب داخلي حيث يسهل على السكين عمل تقوير سريع للثمرة وبمنتهى السهولة نحصل على الثمرة صالحة للحشو، ومن الممكن أن يتم استعمال أي خلطة بعد ذلك للحشو.

تقوير الخضار باستعمال طرف الشوكة

طرف الشوكة أيضا من الأدوات الممتازة للتقوير وفي منتهى السرعة للكوسة والباذنجان حيث تدخل ربة المنزل طرق الشوكة في الكوسة حتى تتخلص تماما مما بداخلها وتلك الطريقة تصل لإنجاز كمية كبيرة من الخضار خلال وقت يكون قصير.