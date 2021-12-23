“لا تخجلي بعد اليوم”.. وصفة سحرية لتفتيح الركب والأكواع في اسبوع بخطوات بسيطة والنتيجة مبهرة

هناك الكثير من الفتيات والنساء يعانون من مشكلة اسمرار بعض المناطق في الجسم، ومن أهم المناطق التي قد تتعرض لهذه المشكلة بشكل كبير هي منطقة الركب وايضًا الاكواع، ولذلك يبحث الكثير عن أهم الوصفات الطبيعية التي قد تحل هذه المشكلة وتساعد في تفتيح هذه المناطق بكل سهولة وسرعة، والان سوف نتعرف على ذلك من خلال المقال.

خلطة الفلفل الأسود والفازلين

هذا الخليط يساعد في تفتيح المناطق الغامقة وخاصتًا الركبتين والاكواع في فترة بسيطة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الفازلين

خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة من الكريم المناسب للبشرة المرطب.

طريقة التطبيق والاستخدام

تخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي للمكونات.

قومي بتدليك المناطق في الجسم بهذا الخليط.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة.

يشطف الجسم بعد ذلك بالماء الفاتر.

خلطة الخل الأبيض والماء

الخل الأبيض له تأثير فعال في تفتيح البشرة وترطيبها، ولذلك يمكن استخدام هذا الخليط لتفتيح الركب والاكواع ويعطي نتيجة خلال اسبوع واحد وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من الخل الأبيض.

كوب من الماء الدافيء.

خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين من ماء الورد.

قطعة من القماش نظيفة.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض.

ضعي في الخليط قطعة القماش حتى تمتص السوائل.

قومي بوضع القماشة على المناطق المراد تفتيحها.

اتركي القماشة على المناطق ساعة.

قومي الان بغسل المنطقة حيدّا بالماء الفاتر.

ثم قومي بترطيب المكان بكريم مرطب.

الجلسرين والشوفان هذا الخليط ليس فقط يساعد على تفتيح الركب والكوعين بل يساعد أيضًا على الترطيب الفعال وطريقة الاستخدام كالتالي:

خلطة الجلسرين مع الشوفان لتفتيح الركب والكوعين

المكونات

ملعقتين من الجلسرين.

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

أربع ملاعق من الشوفان المطحون الناعم.

طريقة الاستخدام والتطبيق