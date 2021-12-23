طريقة تحضير الكرواسون بالقرفة لأطفالنا الحلوين وجميع أفراد العائلة

طريقة تحضير نوع من المعجنات البسيطة وهو الكرواسون بالقرفة، تجد الكثير من الأمهات أن طريقة عمله شيء صعب وعدم المقدرة على القيام به في المنزل بطريقة ناجحة مثل المحلات، وهذه الأفكار جميعها تكون خاطئة عند الحكم عليه بدون تجربته في البيت وعدم محاولة القيام بتحضيره، ومن الأفضل أن تصنعه الأمهات في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات جاهزاً لأننا لا نعلم كيف تم ولا نعلم ما به من مكونات، يمكن إعداده بعدة طرق مختلفة حيث يمكن إعداده بالشوكولاتة أو بالجبنة أو باللحمة المفرومة أو سادة على حسب الرغبة، والآن سوف نتحدث عن طريقة تحضير الكرواسون بالقرفة ومكوناته من خلال هذا الموضوع.

مكونات عمل الكرواسون بالقرفة

تعتبر مكونات عمل الكرواسون بالقرفة من المكونات المحدودة التي تكون في إمكانيات الجميع والآن سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

١٠ أكواب من الدقيق.

حبة من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزيت.

٨ ملاعق كبيرة من جوز الهند للحشو.

كوب من الحليب البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

٧ ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة للحشو.

٢ كوب من الماء الفاتر.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد وتحضير هذه المعجنات من الطرق التي تفضلها معظم الأمهات لأنها سهلة وبسيطة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء وننخل به الدقيق ونضيف عليه الحليب البودرة والسكر والملح والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض. ثم نخفق البيضة ونضعها على خليط الدقيق ثم نضع الزيت ونقلب مع اضافة الماء بالتدريج. نعجن جميع المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وغير ملتصقة باليد. نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقطع العجين على شكل دوائر ونفردها قليلاً، ونضع بداخلها قليل من القرفة وجوز الهند ونلفها على شكل رول. نقوم برص الأشكال في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً ويأخذ العجين اللون الذهبي اللامع.

الفوائد الصحية للقرفة

سوف نتحدث الآن على الفوائد الصحية للقرفة لكي نواظب على استخدامها في الأكلات المعجنات وهي كما يلي:-