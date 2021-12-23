كريم ميبو والنشا الخرافي : لتبييض وتفتيح البشرة والجسم لن تتخيلي نتائجه2022

- 1/2
- 2/2
نقدم لكم الآن كريم ميبو والنشا الخرافي , لتبييض من اهم الكريمات التي تساعد في تفتيح وتبيض البشرة والجسم كله بشكل فوري من اول مره في الاستعمال, ويعد من افضل الكريمات التي يمكن عملها في المنزل للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة بشكل جميل, وهو حلم كل فتاه أن يكون لديها بشرة ناعمة وناصعة البياض ودون أي مشاكل مثل النمش والكلف وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البشرة, ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر أو إزالة النمش والكلف ويمكن ايضا استخدامه في إزالة التجاعيد من الوجه والحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل رهيب وفوري2022مكونات عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري2022
سوف نتعرف معنا عن مكونات التي سوف مستخدمها لعمل كريم ميبو والنشا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي كالاتي:-
- معلقتين من كريم ميبو.
- 4 معالق من النشا.
- ثلاث معلق من ماء الورد.
- معلقة من عصير الليمون.
سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكريم بشكل سريع جدا دون تعب والحصول علي نتائج غير عادية وخرافية في التفتيح الفوري وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه النشا وكريم ميبو ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضهم البعض.
- ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات جيد حتي نحصل علي خليط متجانس جدا ومثل خليط كريمي.
- ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع البشرة ونقلب المكونات كلها بشكل متجانس وخليط كريمي.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة للاستخدام هذا الخليط بكل سهولة لضمان نجاح الخليط وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل البشرة جيدا وننشفها ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة وندلك بشكل دائري لمدة 5 دقائق.
- ثم نترك الخليط علي الوجه أو الجسم لمدة تتراوح من 15دقسقة إلي 30 دقيقة ونقوم بغسل البشرة بماء الفلتر .
- نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الواضح جدا من اول مرة في الاستخدام.
الوسوم
نقدم لكم الآن كريم ميبو والنشا الخرافي , لتبييض من اهم الكريمات التي تساعد في تفتيح وتبيض البشرة والجسم كله بشكل فوري من اول مره في الاستعمال, ويعد من افضل الكريمات التي يمكن عملها في المنزل للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة بشكل جميل, وهو حلم كل فتاه أن يكون لديها بشرة ناعمة وناصعة البياض ودون أي مشاكل مثل النمش والكلف وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البشرة, ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر أو إزالة النمش والكلف ويمكن ايضا استخدامه في إزالة التجاعيد من الوجه والحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل رهيب وفوري2022مكونات عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري2022
سوف نتعرف معنا عن مكونات التي سوف مستخدمها لعمل كريم ميبو والنشا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي كالاتي:-
- معلقتين من كريم ميبو.
- 4 معالق من النشا.
- ثلاث معلق من ماء الورد.
- معلقة من عصير الليمون.
سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكريم بشكل سريع جدا دون تعب والحصول علي نتائج غير عادية وخرافية في التفتيح الفوري وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه النشا وكريم ميبو ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضهم البعض.
- ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات جيد حتي نحصل علي خليط متجانس جدا ومثل خليط كريمي.
- ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع البشرة ونقلب المكونات كلها بشكل متجانس وخليط كريمي.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة للاستخدام هذا الخليط بكل سهولة لضمان نجاح الخليط وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل البشرة جيدا وننشفها ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة وندلك بشكل دائري لمدة 5 دقائق.
- ثم نترك الخليط علي الوجه أو الجسم لمدة تتراوح من 15دقسقة إلي 30 دقيقة ونقوم بغسل البشرة بماء الفلتر .
- نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الواضح جدا من اول مرة في الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم ميبو والنشا الخرافي : لتبييض وتفتيح البشرة والجسم لن تتخيلي نتائجه2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.