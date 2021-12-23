كريم ميبو والنشا الخرافي : لتبييض وتفتيح البشرة والجسم لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم الآن كريم ميبو والنشا الخرافي , لتبييض من اهم الكريمات التي تساعد في تفتيح وتبيض البشرة والجسم كله بشكل فوري من اول مره في الاستعمال, ويعد من افضل الكريمات التي يمكن عملها في المنزل للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة بشكل جميل, وهو حلم كل فتاه أن يكون لديها بشرة ناعمة وناصعة البياض ودون أي مشاكل مثل النمش والكلف وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البشرة, ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر أو إزالة النمش والكلف ويمكن ايضا استخدامه في إزالة التجاعيد من الوجه والحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل رهيب وفوري2022

مكونات عمل كريم ميبو والنشا الخرافي لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري2022

سوف نتعرف معنا عن مكونات التي سوف مستخدمها لعمل كريم ميبو والنشا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي كالاتي:-

معلقتين من كريم ميبو.

4 معالق من النشا.

ثلاث معلق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكريم بشكل سريع جدا دون تعب والحصول علي نتائج غير عادية وخرافية في التفتيح الفوري وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه النشا وكريم ميبو ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضهم البعض. ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات جيد حتي نحصل علي خليط متجانس جدا ومثل خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع البشرة ونقلب المكونات كلها بشكل متجانس وخليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة للاستخدام هذا الخليط بكل سهولة لضمان نجاح الخليط وهي كما يلي:-