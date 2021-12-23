طريقة عمل خلطة بهارات الشوربة لإضافة النكهة والمذاق اللذيذ للشوربة

خلطة بهارات الشوربة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تضيف المذاق اللذيذ للشوربة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الشوربة.

مكونات خلطة بهارات الشوربة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

فصين حبهان أو هيل.

ورقتين لاورا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

حبتين قرنفل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الشوربة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتحميص جميع البهارات حتي تفرز رائحة.

ثم نقوم بوضعهم مع الدجاج أو اللحم أثناء التسوية.

كما يوجد بعض الصوصات التي تضيف للأطعمة المختلفة طعم ومذاق لذيذ يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل الباربكيو أو المستردة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الزنجبيل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير المستردة بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي: