أقوي الوصفات الطبيعية المذهلة لعلاج تورم القدمين أثناء الحمل

علاج تورم القدمين أثناء الحمل حيث يعتبر الحمل من أكثر الأوقات بهجة في حياة المرأة لسوء الحظ هنا بعض المشاكل والأعراض قد تحث القدم المتورمة وهو مرض تعاني منه العديد من النساء طوال فترة الحمل، حيث يتجمع فيه السوائل الزائدة في أنسجة الجسم ويُعرف أيضًا باسم الوذمة. يمكن أن يكون هذا مؤلمًا أيضًا، ويلجأ البعض الي الطبيب والحصول على أدوية كيماوية للتخلص من تورم القدمين، وفيما يلي ثمانية علاجات منزلية لتورم القدمين أثناء الحمل.

1. تناول نظام غذائي عالي البوتاسيوم.

يساعد هذا الدواء في تقليل الوذمة البوتاسيوم جيد بشكل خاص في الحفاظ على مستويات الإلكتروليت في الجسم متوازنة. كما أنه يساعد على منع تجمع المياه، يحتوي الموز على الكثير من البوتاسيوم، يمكنك مساعدة نفسك عن طريق تناول الموز كل يوم.

2. شاي الهندباء

مشروب الهندباء هو شاي رائع للحوامل اللواتي يعانين من تورم القدمين أثناء الحمل يساعد شاي الهندباء على تنظيم الإلكتروليتات في الجسم وتحسين الدورة الدموية ما عليك سوى غلي عدد قليل من نباتات الهندباء في الماء وشرب المشروب ثلاث مرات يوميًا.

3. الحفاظ على رفع القدمين

ينصح الأطباء مرضاهم بشكل متكرر بالحفاظ على أقدامهم مرتفعة أثناء النهار لتقليل التورم وعدم الراحة هذا مفيد للغاية في الحفاظ على الدورة الدموية الكافية في جميع أنحاء الجسم. يمنع السوائل من التجمع داخل القدم.

4. خل التفاح

جرب خل التفاح إذا كنت تستمتع بنكهة الخل، يجب خلط ملعقة من خل التفاح في كوب من الماء يجب تناول هذا المزيج مرتين في اليوم لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فإن خل التفاح يساعد في تقليل تورم الجسم.

5. التدليك بزيت زهرة العطاس

احصل على تدليك للقدم للاسترخاء زيت زهرة العطاس مفيد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات المتيبسة. يمكنك تدليك قدميك بهذا الزيت من قبل زوجتك أو صديقك أو مدلكة ويوجد حزم الخيار: هذا بسيط ومريح للغاية ضع شرائح الخيار على قدميك لإبقائها باردة يجب عليك استخدام الشريحة لتغطية قدميك بالكامل شرائح الخيار ستخراج السموم والماء يمكنك أيضًا تناول بضع شرائح من الخيار يوميًا للحفاظ على ترطيب جسمك.

7. زيادة استهلاك الماء:

ينتج تورم القدمين عادة عن تراكم السوائل في الجسم تعتقد العديد من النساء أن استهلاك المزيد من الماء سيؤدي إلى احتباس الماء. الحقيقة مع ذلك ، هي عكس ذلك تماما. يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك في إزالة السموم والسوائل الزائدة.

8. نقع في المياه المالحة هذا مهدئا للغاية

ببساطة اغمر قدميك في الماء المالح الداف. النساء الأكبر سنًا والأكثر خبرة والقابلات كثيرًا ما يصفن العلاج المنزلي. اغلي بعض الماء وأضف القليل من الملح. بمجرد أن تصبح القدمان فاترة ، قم برميها في حوض واغمرها فيه حتى يصبح الماء باردًا. يعمل العلاج عن طريق إزالة السوائل الزائدة من الأنسجة.

تعتبر القدم المتورمة أثناء الحمل مشكلة نموذجية. قد تجد النساء هذا مزعجًا للغاية بسبب الألم الذي يسببه يمكن أن يكون اتباع بعض العلاجات المنزلية المجربة والمثبتة، مثل تلك المذكورة أعلاه، مفيدًا. من المهم أن ترى الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل كبيرة مثل ارتفاع الضغط أو الحمى أو غيرها من المضاعفات.