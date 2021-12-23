طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج على أصولها بطعم لا يقاوم

مع بداية يوم جديد، يرغب عدد كبير من المتابعين في معرفة طريقة الكبسة السعودي بالدجاج، والتي تعتبر واحدة من أفضل الوصفات المطلوبة وبشكل مكثف من قبل ربات المنزل، لما لها من طعم شهي ومميز، كما تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، ويتم اعطائها مزيد من التفاصيل من خلال المكسرات والزبيب التي تعطي الوصفة طعم شهي لا يقاوم، ولذلك عبر موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض بعض الخطوات لتحضير اشهي كبسة سعودية بالدجاج علي أصولها العربية.

طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج

تعتبر وصفة الكبسة السعودي من أكثر الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها في البيوت بالمملكة العربية السعودية، ويتم تحضيرها بالعديد من الطرق المميزة لتعطي في النهاية الكبسة العربية التي نعرفها جميعاً، وتقدم بجانب السلطات والطحينة لوجبة كاملة متكاملة، على اصول المطبخ السعودي بالبرياني أو المطبق، ويتم تحضير الكبسة بالدجاج السعودية من خلال المكونات الآتية.

ثلاث اكواب أرز بسمتي.

2 كيلو دجاج مقطع

أربع معالق كبيرة سمن او زبدة

حبة كبيرة بصل مفروم

حبات كبيرة طماطم مفرومة

معالق كبيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة بهار مشكل

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة كركم

إثنان عود قرفة

أربع ورق غار

بعض حبة فلفل أسود كامل.

3 قرون فلفل أخضر حار.

زبيب ولوز حسب الرغبة.

في مقلاة ساخنة يتم إذابة قطعة من الزبدة ثم يتم إضافة البصل والثوم وقّلبي حتى تذبل المكونات.

يتم إضافة قطع الدجاج وعصير الطماطم، ومن ثم يتم إضافة الطماطم، مع التقليب ثم تضاف الجزر، القرنفل، الكزبرة، الفلفل الاسود، الملح ومرق الدجاج.

يتم إضافة الماء الساخن ولمدة 30 دقيقة، حتي تمام الغليان.

ثم تتجه لتحضير الكبسة من خلال إضافة بهارات الكبسة “الكركم، القرفة، الفلفل الابيض، البهارات المشكلة والفلفل الأسود”، مع خليط الدجاج ثم يتم التقليب.

يتم وضع الارز في النهاية، ويتم تغطية القدر لمدة 40 دقيقة علي نار هادئة.

يتم إضافة اللوز والزبيب، ومن ثم تقديمه ساخنا، وبالهناء والشفاء.

خطوات عمل الكبسة السعودية بالدجاج