أسهل طريقة لعمل كيكه النسكافيه والكاكاو الهشه الباردة بالصوص المميز بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكه النسكافيه الباردة في البيت بطريقة سهلة وسريعة وباستخدام مكونات بسيطة ومتاحة فكل منزل، أن كيكة النسكافية تعد أنواع الحلويات الحديثة والتي ظهرت مواخرا في الفترة السابقة، ولكنها حازت علي إعجاب الجميع عند تناولها فقد أحبها الأطفال الصغار والشباب والكبار أيضا، وذلك يرجع الي طعمها اللذيذ المختلف كما أنها تعد من أنواع الحلويات الخفيفة علي المعدة، كما يمكن لكل ربه منزل إعدادها في التجمعات العائلية وذلك لأنها سهلة التحضير ولا تأخذ الكثير من الوقت لإعدادها.

كيكه النسكافيه

يوجد الكثير من أنواع الكيكات والحلويات التي تنتشر في جميع أنحاء العالم فيوجد الكثير منهم مثل المولتن كيك وهناك أيضا السينابون و دونات دانكن، ومن ضمن تلك الحلويات الجديدة هي كيكة النسكافية الباردة وسوف نتعرف اولا علي مكوناتها فيما يلي:

ثلاث ملاعق كبيرة من النسكافيه

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر

ربع كوب من الماء الساخن والحليب

كوبين ونصف من الدقيق

معلقتين صغيرتين من البيكنج بودر

ثلاث بيضات كبار الحجم

كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من الكاكاو البودر

ثلث كوب من الزيت

طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة

بعد أن تعرفنا علي المكونات اللازمة التي سوف نحتاج إليها لصنع كيك النسكافيه سوف نتعرف الآن بالخطوات علي طريقة تحضيرها فيما يلي:

اولا نحضر وعاء عميق ومتوسط الحجم ثم نقوم بوضع فيه جميع المكونات الجافة التي لدينا ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض.

نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء أخري ونضع فيه جميع المكونات السائلة مع بعضهم ثم نقوم بخلطهم معا حتي يمتزجون معا.

الخطوة التالية هي وضع الخليط السائل وأضافه علي الخليط الجاف ونقوم بعجن المكونات حتي يصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة.

نضع بعد ذلك الخليط في صينية أو قالب ثم نضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ثم نخرجها ونتركها جانبا لتبرد حتي ننتهي من إعداد الصوص.

نجهز اولا الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه معلقتين كبيرتين لكل من السكر والنسكافيه ونضيف أيضا نصف كوب من الحليب.

نضيف الى باقي المكونات نصف كوب من كريمة الخفق مع ظرفين من دريم ويب ثم نقوم بتشغيل الخلاط.

نترك الخليط لمدة دقيقة أو دقيقتين حتي يخلط جيدا ويصبح متجانس مع بعضه البعض وأيضا يصبح سائلا.

نضع بعد ذلك الصوص علي وجه الكيكة ثم نضعها في الثلاجة بعد ذلك لمدة ساعتين ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها.

عمل صوص كيكة النسكافية