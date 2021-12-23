كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة البرق

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تساقط الشعر مما يسبب لهم الإحراج ويبحثون أن أسباب مشاكل الشعر هل هي أسباب مرضية تحتاج إلي استشارة الطبيب، أم يمكن حلها من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر والتي تساعد في حل مشاكل الشعر بشكل سريع دون حدوث أي أضرار، لأن هناك الكثير من الكريمات الخاصة بالشعر تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات

المكونات

بيضتين.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بإحضار وعاء وخلط بيضتين، ثم نضيف ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بتقليب المكونات جيداً، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء علينا توزيع الخليط على الشعر، ونتركة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق

المكونات

2 ملاعق صغيرة من العسل.

عصير بصلة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكونات العسل مع عصير البصل بشكل جيد، ثم قومي بتوزيعه على الشعر وتركة طوال الليل، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً عند الاستيقاظ بالشامبو، واستخدام زيت عطري مفضل للتخلص من رائحة البصل ويساعد العسل والبصل في تكثيف الشعر وتحويلة بسرعة كبيرة.

زيت جوز الهند والافوكادو لتطويل الشعر وانبات الفراغات

المكونات

زيت جوز الهند.

ثمرة من الافوكادو.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار كمية مناسبة من زيت جوز الهند الدافئ، وأضيفي إلية ثمرة الافوكادو بعد هرسها، قومي بتوزيع الخليط من الجذور وحتى الأطراف ثم عليك تغطيته بغطاء الشعر واتركي لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسلة جيداً بالماء والشامبو فيساعد هذا الخليط على انبات الفراغات وتطويل الشعر بسرعة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات

المكونات

كمية مناسبة من الليمون.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

يمزج عصير الليمون مع كمية زيت الزيتون بشكل جيد، ثم عليك توزيعه على الشعر وتركه من 30 إلي 45 دقيقة، ثم عليك غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوعية شعرك، عليك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.