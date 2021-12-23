كيك رأس السنة الجديدة 2022 روعة بطريقة جديدة هتبهرك

كيك رأس السنة الجديدة 2022 قد يبدوا الإسم غير معتاد لدي البعض، لكن في منازل تحافظ علي الجو الأسري وتحترم الدفء الاسري، نجد إن الاقبال علي التجديد هام جدا لديهم، لذلك نقدم لحضراتكم تلك الوصفة الجديدة للغاية، والتي تصنع بحب للاسرة احتفالا بقدوم العام الجديد 2022، وسوف تنفردي بها عزيزتي وبطريقة تحضيرها وتقديمها، حتي تقدمي لاحبابك وصفة مميزة من اعدادك، وتفرحي قلوبهم بها ليبدأ العام الجديد بكل ما هو جديد ومميز، نتمني إن تنال الوصفة إعجابكم ونرجوا متابعة المكونات وخطوات التحضير. كيك رأس السنة الجديدة 2022 كيك رأس السنة الجديدة 2022 مكونات وطريقة تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022، بكل حب اصنيع تلك الكيكة اللذيذة فقط وقدميها للابناء وسوف تبهرهم جميعا، ويمكنك كذلك تقديم بعض كروت تهنئة رأس السنة الجديدة 2022، من خلال موقعنا ثقفني، ونعرض لكم اولا المكونات كوب من الزبادي.

ربع كوب حليب.

نصف كوب زبدة.

2,5 كوب دقيق منخول.

كوب وربع سكر.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة كبيرة.

فانليا.

بيكنج بودر.

2 معلقة من اللون الاحمر. خطوات تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022 خطوات تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022 ولضمان نجاح وصفة الكيك الأحدث للعام الجديد 2022، يتوجب عليكم فقط إتباع تلك الخطوات قومي بخلط الزبدة مع الفانليا وبعد لحظات أضيفي السكر ليصبح كريمي.

الآن قومي بإضافة الزيت والملح ولون الطعام بالتدريج.

قومي بإضافة الدقيق والزبادي واللبن بالتدريج.

يتم إذابة البيكنج بودر مع الخل والنزول بهم علي خليط الكيك السابق.

اخيرا في صنيه متوسطة يتم وضع الخليط.

توضع في الفرن لمدة 25 دقيقه علي درجة حرارة 170 درجة مئوية. طريقة تحضير كريمة التزيين يتم وضع بودرة كريم شانتية في وعاء عميق.

اضيفي القليل من الماء المثلج وباستخدام المضرب الكهربي لمدة 10 دقائق جهزي الكريمة.

قومي بتوزيع الكريمة بنفس الشكل. رأس السنة الجديدة 2022 رأس السنة الجديدة 2022 ونضيف لكم خاصية رسائل رأس السنة الجديدة 2022 لتهنئة الأحباب بالعام الجديد، واليكم بعض الكروت والصور التي يمكنكم إرسالها للمقربين اليكم، بحيث تدخل الفرحة والسرور علي قلوبهم ونفوسهم، وسوف ينبهر احبابك بتلك الوصفة الشهية مع تلك الرسائل مع الكروت، نتمني إن تسعدكم تلك الوصفة وتلك الخدمات الخاصة بالتهنئة عبر موقعنا. الوسوم

كيك رأس السنة الجديدة 2022 قد يبدوا الإسم غير معتاد لدي البعض، لكن في منازل تحافظ علي الجو الأسري وتحترم الدفء الاسري، نجد إن الاقبال علي التجديد هام جدا لديهم، لذلك نقدم لحضراتكم تلك الوصفة الجديدة للغاية، والتي تصنع بحب للاسرة احتفالا بقدوم العام الجديد 2022، وسوف تنفردي بها عزيزتي وبطريقة تحضيرها وتقديمها، حتي تقدمي لاحبابك وصفة مميزة من اعدادك، وتفرحي قلوبهم بها ليبدأ العام الجديد بكل ما هو جديد ومميز، نتمني إن تنال الوصفة إعجابكم ونرجوا متابعة المكونات وخطوات التحضير. كيك رأس السنة الجديدة 2022 كيك رأس السنة الجديدة 2022 مكونات وطريقة تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022، بكل حب اصنيع تلك الكيكة اللذيذة فقط وقدميها للابناء وسوف تبهرهم جميعا، ويمكنك كذلك تقديم بعض كروت تهنئة رأس السنة الجديدة 2022، من خلال موقعنا ثقفني، ونعرض لكم اولا المكونات كوب من الزبادي.

ربع كوب حليب.

نصف كوب زبدة.

2,5 كوب دقيق منخول.

كوب وربع سكر.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة كبيرة.

فانليا.

بيكنج بودر.

2 معلقة من اللون الاحمر. خطوات تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022 خطوات تحضير كيك رأس السنة الجديدة 2022 ولضمان نجاح وصفة الكيك الأحدث للعام الجديد 2022، يتوجب عليكم فقط إتباع تلك الخطوات قومي بخلط الزبدة مع الفانليا وبعد لحظات أضيفي السكر ليصبح كريمي.

الآن قومي بإضافة الزيت والملح ولون الطعام بالتدريج.

قومي بإضافة الدقيق والزبادي واللبن بالتدريج.

يتم إذابة البيكنج بودر مع الخل والنزول بهم علي خليط الكيك السابق.

اخيرا في صنيه متوسطة يتم وضع الخليط.

توضع في الفرن لمدة 25 دقيقه علي درجة حرارة 170 درجة مئوية. طريقة تحضير كريمة التزيين يتم وضع بودرة كريم شانتية في وعاء عميق.

اضيفي القليل من الماء المثلج وباستخدام المضرب الكهربي لمدة 10 دقائق جهزي الكريمة.

قومي بتوزيع الكريمة بنفس الشكل. رأس السنة الجديدة 2022 رأس السنة الجديدة 2022 ونضيف لكم خاصية رسائل رأس السنة الجديدة 2022 لتهنئة الأحباب بالعام الجديد، واليكم بعض الكروت والصور التي يمكنكم إرسالها للمقربين اليكم، بحيث تدخل الفرحة والسرور علي قلوبهم ونفوسهم، وسوف ينبهر احبابك بتلك الوصفة الشهية مع تلك الرسائل مع الكروت، نتمني إن تسعدكم تلك الوصفة وتلك الخدمات الخاصة بالتهنئة عبر موقعنا.

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