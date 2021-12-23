“الطبيعي يكسب” مشروبات للكحة والبرد وهاتدفيك في الشتا

مشروبات للكحة والبرد يفضل الكثير من الناس عمل مشروبات ساخنة للسعال والبرد لتهدئة التهاب الحلق حيث أن الجو بارد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تحور إلى أشكال عديدة، ويقدم موقع ثقفني في السطور التالية مجموعة من المشروبات الساخنة للسعال والبرد.

مشروبات للكحة والبرد عصير ليمون مع العسل

يحتوي هذا المزيج من المشروبات القوية المقاومة للبرد على العديد من العناصر الأساسية لصحة الجسم وسلامته، مثل مضادات الأكسدة التي تبني جهاز المناعة، وعندما يتم الجمع بين هذين المكونين، فإنه يساعد بشكل كبير في طرد البلغم وشفاء نزلات البرد، يفضل الكثير من الناس عمل مشروبات ساخنة للسعال والبرد لتهدئة التهاب الحلق حيث أن الجو بارد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تحور إلى أشكال عديدة.

عصير ليمون مع العسل

يحتوي هذا المزيج من المشروبات القوية المقاومة للبرد على العديد من العناصر الأساسية لصحة الجسم وسلامته، مثل مضادات الأكسدة التي تبني جهاز المناعة، وعندما يتم الجمع بين هذين المكونين، فإنه يساعد بشكل كبير في طرد البلغم وشفاء نزلات البرد.

مشروب الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل الطازج من أعظم المشروبات الساخنة للسعال ونزلات البرد، حيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم وعلاج نزلات البرد والسعال.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب صحي يمكن أن يساعد في الصداع، وكشفت دراسة أنه يمكن أن يساعد أيضًا في السعال عن طريق منع البكتيريا.

مشروبات لنزلات البرد شاي بالنعناع

يستخدم النعناع تقليديًا لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك نزلات البرد وآلام المعدة والصداع.

حساء على البخار

تستفيد نزلات البرد من الحساء الساخن لأنه يخفف الاحتقان ويهدئ الأغشية المخاطية، وبالتالي فإن حساء الدجاج مع الخضار يعد طعامًا جيدًا لمقاومة البرد.

ماء منقوع بالليمون

لأن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يعزز المناعة، يمكن تناول الماء مع الليمون ساخنًا لعلاج التهاب الحلق.

عشبة الزعتر

نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فقد اكتشفت الأبحاث الحديثة أن مشروب الزعتر يحسن السعال، خاصة في المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، ولتحضير المشروب، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزعتر المجفف مع كوب من الماء المغلي، انقع لمدة 10 دقائق، ثم صفيها واستمتع بها.