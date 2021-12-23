الجو برد شوف مشروبات الشتاء هاتدفيك في ليالي البرد

مشروبات الشتاء من أجل الشعور بالدفء في الشتاء، يلجأ العديد من الأفراد إلى المشروبات العشبية المختلفة، خاصة في الأيام التي تنخفض فيها درجة حرارة الطقس بشكل كبير.

وبحسب الدكتورة جيهان الدمرداش الخبيرة في التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، فإن “ثقفني” تقدم قائمة من المشروبات العشبية الأكثر فعالية في الشتاء في السطور التالية.

مشروبات الشتاء

مع بداية فصل الشتاء يبدأ الإنسان في التفكير والبحث عن المشروبات التي من شأنها أن ترفع من درجة حرارة الجسم، ويشتهر فصل الشتاء بالعديد من المشروبات المعروفة التي تعمل على تدفئة الجسم، إلى جانب ميل الجسم البشري لاستهلاك كميات أكبر من الطعام من أجل إنتاج الحرارة اللازمة لتدفئة الجسم لذا في السطور التالية سوف نستعرض معكم أشهر المشروبات الشتوية.

الشاي الأخضر هو رقم واحد

يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين كثير من الناس بسبب فوائده الصحية العديدة، بما في ذلك المستوى العالي من العناصر الغذائية الأساسية مثل مضادات الأكسدة والبروتين والفيتامينات والسعرات الحرارية، والتي تساعد في الحفاظ على الدفء والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الزنجبيل

لأن الزنجبيل يحتوي على البروتين والكالسيوم والحديد وعناصر أخرى مفيدة للجسم، فهو ممتاز في تقليل الانتفاخ والمساهمة في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي والغازات والغثيان.

البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج أولئك الذين يعانون من الأرق من خلال تعزيز النوم الهادئ والمريح، وكذلك محاربة نزلات البرد ومشاكل الجهاز الهضمي، وخاصة في المعدة والقولون.

الميرمية

تتمتع المريمية بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لذا فإن تناولها يمكن أن يساعدك على محاربة الالتهابات والحساسية، وتحسين قدراتك العقلية، وتهدئة أعصابك، والنوم بشكل أفضل، وخفض نسبة الكوليسترول، وبناء جهاز المناعة، ومحاربة الأمراض التي يمكن أن تضر بك.

النعناع

يساعد النعناع في علاج أمراض الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والمغص وتشنجات المعدة، وكذلك التخلص من الغازات.

الكركمين

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد على تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأمراض والبكتيريا والفيروسات، فضلاً عن المساعدة في تخفيف التهابات القولون