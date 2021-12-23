اصنعي كعك الحليب المقرمش بدون زبدة أو سمنة كعك للذيذ واقتصادي

يعتبر كعك الحليب المقرمش ، من أشهر أنواع الكعك المحلى، الذي يتم إعداده في المطبخ اللبناني غالباً، ويقدم هذا الكعك بجانب الشاي أو الحليب الساخن، وهو من أنواع الحلويات الذي يتميز بمذاق مقرمش وللذيذ، هناك الكثير من الأشخاص يعشقونا هذا الكعك الخفيف، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً عن تحضيره، فهو كعك سهل وبسيط وغير مكلف، يمكن إعداده في المنزل بكل بساطة، يحتوي أيضاً علي العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، فهو غني بالكالسيوم والمعادن والفيتامينات، التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات، يمكنك أيضاً تقديمه في المناسبات والأعياد، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كعك الحليب المقرمش، في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كعك الحليب المقرمش

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذا الكعك المقرمش وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

مقدار نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

كوب ونصف من السمسم المحمص.

معلقة صغيرة من الهيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كعك الحليب المقرمش في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق، ونضع به الدقيق والحليب والزيت، والسكر وبكينج بودر، والهيل ويتم مزج المكونات جيدا،ً حتي نحصل علي عجين متماسك. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين إلي أقراص صغيرة الحجم، ثم قومي بغمس كلاً منها في السمسم المحمص والهيل. ثم قومي بوضع الأقراص، في صينية مغلفة بورق الزبدة. بعد ذلك ادخلي الصينية في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 160 مئوية، لمدة 25 دقيقة، في الرف الأوسط حتي يتحمر الكعك. ثم قومي بإخراج الصينية، من الفرن واتركي الكعك يبرد تماماً، ثم قدميه علي سفرتك، بالهناء والشفاء.

هناك بعض الخطوات يجب أتباعها لنجاع الكعك

من هنا سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

يجب شراء نوع دقيق فاخر ومن مكان موثوق.

عدم زيادة الماء أو اللبن لأنهم سبب جفاف العجين.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل الخبز بها.

ضبط حرارة الفرن علي درجة عالية.

تسخين الفرن قبل الخبز فيها.

طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الحلوى وهي كالاتي:-

في وعاء علي نار متوسطة، قومي بإذابة 2 معلقة كبيرة من الزبدة ثم أضيفي لها الحليب المكثف ثم الكاكاو مع التقليب بشكل مستمر حتي يثقل القوام. ثم ارفعي الخليط من علي النار وضعي جانباً حتي يبرد تماماً، ثم ادهني يدك بقليل من الزيت، واصنعي من الخليط كرات صغيرة. بعد ذلك اغمسي الكرات في الفارميسيلا حتي تغطيها تماماً، ثم رصيها في طبق التقديم، وكرر العملية حتي تنتهي من الكمية.

طريقة تحضير القشطة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير القشطة في المنزل وهي كالتالي:-

ضعي نصف كوب من الحليب البودرة، في قدر علي النار حتي الغليان.

ثم ضيفي 6 ملاعق صغيرة من الخل، ثم حركيه حتي يتفتت الحليب، وحتي يصبح متكتلاً.

بعد ذلك ضيفي الحليب، في مصفاه حتي تتخلصي من السوائل الزائدة، ثم اتركي الحليب المفتت جانباً.

ثم ضعي كوب من الكريمة السائلة، و ثلاث ليترات من الحليب السائل ومعلقة، ونصف من النشا و معلقتين من السكر، في وعاء أخر علي النار.

اخلطي المكونات مع بعضها، حتي يغلي الخليط ويتماسك، ثم اضيفي الحليب المفتت، ثم حركيه لمدة دقيقة.

بعد ذلك أرفعي الخليط من علي النار، ثم اتركيه جانباً حتي يبرد قليلاً.

اتركي القشطة لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

طريقة عمل كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-