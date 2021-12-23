مع 3 مكونات فقط تقم بإزالة وصبغ الشعر الأبيض بشكل دائم وطبيعي

وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض مع ظهور الشعر الابيض او الشيب المبكر ينزعج الكثيرين، بالرغم من أنه أمر لابد منه مع تقدم العمر، الا نجد اغلب الأشخاص يسعون إلى شراء الصبغات الكيميائية اتي ترهق وتتلف الشعر أكثر، ولذلك اليوم نقدم لكم مجموعة مميزة من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشيب بعدة الوان لتغطية مثالية.

ماهي الاسباب التي تؤدي لظهور الشيب

كما هو معروف ليس هناك عمر معين بظهر به الشعر الأبيض ولكن في اغلب الأحيان نجد ظهور خصل من شعر الأبيض في عمر الثلاثين ويرجع ذلك للعوامل الوارثية او عوامل أخري منها التوتر والارهاق والعصبية التي تؤثر بالسلب في انخفاض مادة الميلانين في الشعر وينتج عنها ظهور الشيب تدريجياً.

وصفة البطاطس للحد من ظهور الشيب

وصفة البطاطس هي واحدة من بين الوصفات الطبيعية التي اثبتت فعليتها الفائقة على إخفاء الشعر الأبيض كما تساعد على منع ظهوره بدون الحاجة لاستخدام أي منتجات قد تضر بشعرك وعن طريق تطبيق تلك الوصفة.

احضري حبة واحدة من البطاطس وتوضع مع كوبان من الماء حتي تغلي جيدا لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم تترك حتي تبرد على جانب ثم استخرجي منها القشور وتضرب في الخلاط وتوزع على الشعر وتترك لمدة نصف ساعة قبل شطف الشعر بالماء.

حيث تعتبر وصفة قشور البطاطس من أقوي الوصفات التي تخفي الشعر الابيض بشكل تدريجي كما تقلل من ظهورها مع استمراك بتطبيق الوصفة مرتين من كل أسبوع للوصول للنتيجة المطلوبة

كونها تحتوي على النشا والذي له فائدة كبيرة للتخلص من الشعر الأبيض واستراجع لون الشعر الطبيعي، ومن أجل ذلك نجد قشزر البطاطس يتم ادراجها ضمن بعض التركيبات الغذائية للشعر.

وصفة لصبغ الشيب بثلاث مكونات

يمكن الحصول على صبغ الشيب بثلاث مكونات فقط لتغطية واخفاء مذهل للشعر الأبيض مع القهوة والشاي والنسكافية سيصبح الشعر بني غامق، قومي بغلي جميع المكونات وتترك حتي تبرد ثم يوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء البارد.

وصفة القهوة لصباغة الشيب باللون البني من اول استخدام

مع وصفة القهوة وداعا لظهور الشعر الابيض بعد اليوم حيث يمكن تغطية الشيب باستحدام كيحوق القهوة ليعطيكي لون بني داكن كما ترغبين، فقط عن طريق غلي 5 ملاعق كبيرة من القهوة الخام مع ملعقتان من النسكافية ويترك حتي يبرد، ثم يطبق الخليط على الشعر ويترك حتي يجف إلى ما يقرب من ساعتين ويشطف بعد الشعر بالماء البارد، عليكي باتباع تلك الوصفة مرتين من كل شهر.

وصفات طبيعية لصبغ الشيب من اول استخدام

مع وصفة البنجر يمكن تحويل الشعر الابيض للون الاحمر عن طريق نقع كمية مناسبة من البنجر لمدة ليلة كاملة ثم يصفي ويوزع الخليط على الشعر وبعدها يشطف بالماء البارد، عليكي اتباع تلك الوصفة مرة واحدة من كل اسبوع لنتيجة مذهلة، كما يمكن صبغ الشعر بنفس الطريقة عن طريق غلى كمية البنجر وتركها تبرد قليلا ثم توزع على الشعر.

أوراق الميرمية لتغطية وعلاج الشيب

تعتبر أوراق الميرمية من أكثر الوصفات التي تقوم على علاج الشيب تدريجياً وتعمل على تأخير ظهور الخصل البيضاء في الشعر فقط عليكي اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة مذهلة.

من خلال تحضير نصف موب من أوراق الميرمية ويضاف عليها لتر من الماء ثم ترفع على النار في قدر حتي تغلي ثم ضعيها لمدة نصف ساعة على جانب حتي تقع ثم يوزع على شعرك ويترك لمدة ثلاثة ساعات قبل ان يغسل الشعر بالماء والشامبو.