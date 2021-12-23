بكوب واحد من السكر اعملي بسكويت الشاي الإقتصادي زي الحلواني مقرمش ولذيذ جدا

طريقة عمل بسكويت الشاي بكوب دقيق بدون ماكينة

‏بسكويت الشاي من العناصر الأساسية كل يوم في وجبة الإفطار لأن الجميع يحب تناول بعض قطع البسكويت بجانب كوب من الشاي او فنجان من القهوة حتى يكون لها طعم لذيذ ورائع و عادة يتم شراء بسكويت الشاي من الخارج الإستمتاع به وهناك العديد من النكهات التي يتم صناعة بسكويت الشاي بها ‏لكن يمكن صناعة بسكويت الشاي بسهولة أيضا داخل المنزل دون أن يحتاج إلى شراء نكهات بسكويت الشاي من الخارج، ‏وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صناعة بسكويت الشاي ولكن يجب أن نحرص على أن يكون البسكويت مناسب وهش وبنكهة مناسبة يحبها كل من يتناولها ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بطريقة سهلة والمكونات التي نحتاجها لإعداد بسكويت الشاي.

مكونات إعداد بسكويت الشاي في المنزل

لا يحتاج بسكويت الشاي إلى العديد من المكونات حتى نستطيع عمله ولكن لابد أن يقوم بضبط المقادير حتى نحصل على النتيجة التي نريدها وفيما يلي سنذكر جميع المكونات التي سنحتاجها في إعداد ‏بسكويت الشاي وسنتحدث أيضا عن مقادير تلك المكونات التي يجب إضافتها وهذه المكونات هي:

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بيضتان.

كوب من السكر.

كوبين من الدقيق الأبيض.

علبة واحدة من الزبادي.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

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طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد بسكويت الشاي في المنزل بطريقة سهلة :

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