اصنعي حلوى بنت الصحن سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ

تُعد حلوى بنت الصحن ، من الأكلات المشهورة في الدول العربية وخاصة في اليمين فهي تعرف باسم بنت الصحن اليمنية، ويشتهر تقديمها في شهر رمضان وتعتبر أيضاً هي من الحلويات التي تقدم في جميع أوقات السنة فهي تمتاز بمذاق رائع جداً، فهي يتم تقديمها مع العسل الأبيض وحبة البركة التي تعطي لها مذاق رائع ولذيذ، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات وتتواجد بكثرة في المنزل، وتعد هي من الحلويات الغير مكلفة من حيث السعر فهي من الحلويات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل بخطوات سهلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى بنت الصحن بطريقة بسيطة وطعم رائع جداً.

مكونات عمل حلوى بنت الصحن

تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب سمنة مذابة.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء للعجن.

للتشكيل

سمن مذاب.

حبة البركة .

مقدار مناسب من العسل للتحلية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى بنت الصحن بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي: –

في وعاء كبير نضع الدقيق والخميرة ونخلط المكونات ثم نضيف البيض والملح وثلاث ملاعق من الحليب ثم نضيف كوب من الماء تدريجياً مع العجن. ثم نضيف الزيت ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية ثم تضع العجينة في وعاء مدهون بالسمنة. تترك العجينة لكي تختمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تشكيل العجينة