سر من أسرار المطاعم .... طريقة البطاطس الفارم بدون أن تشرب زيت مش هتبطلها تعمليها لأطفالك

طريقة البطاطس الفارم بدون أن تشرب زيت، أصابع البطاطس المقرمشة من أهم الأطباق التي لا يختلف الجميع في عشقها والبعض يضع طبق البطاطس الفارم بجانب الكثير من الوجبات وخاصة للأطفال فهي تزيد من فتح الشهية ولكن على جانب آخر تناول البطاطس المقلية في الزيت بكثرة يضر بالجسم مع مرور الوقت حيثُ يزيد من السمنة ويزيد من نسبة الكوليسترول في الدم ولذلك سنقدم طريقة البطاطس الفارم بدون أن تشرب زيت.

طريقة البطاطس الفارم بدون أن تشرب زيت

سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس في البيت بطريقة سهله زي المطاعم بالضبط

مقدار كيلو من البطاطس.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقتين من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

المكونات المستخدمة لعمل البطاطس الفارم فريتس

نقوم بغسل البطاطس بالماء جيدًا للتخلص من الأوساخ المتعلقة بها.

بعد الغسل نقوم بتقشير حبات البطاطس ونقطعها إلى أصابع بالتساوي ويُفضل أن تكون البطاطس كبيرة الحجم.

نغسلها مرة أخرى بالماء و ننقعها في الماء فيما نقوم بإعداد باقي الوصفة.

نحضر وعاء ونضع به كوبين من الماء ونضعه على النار وننتظر حتى يغلي.

بعد غلي الماء نصفي أصابع البطاطس من الماء المنقوعة به ثم نضعها في الماء المغلي.

نضع ملعقة الملح على البطاطس في الماء ونقلبها وتترك لمدة خمس دقائق.

ترفع البطاطس من الماء المغلي ثم نضع عليها النشا والدقيق ونخلط البطاطس بداخلهم جيدًا حتى تغطي أصابع البطاطس تمامًا.

نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كوب زيت الزيتون ويستخدم زيت الزيتون حيثُ لا يقوم الطعام بامتصاص زيت الزيتون وبذلك تكون خالية تمامًا من الزيت.

طريقة تحضير البطاطس الفارم فريتس