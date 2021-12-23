بمعلقة خميرة حولي شعرك الخشن وشعر بنتك لخيوط حرير في 3 أيام نتيجة خيالية

بمعلقة خميرة حولي شعرك الخشن وشعر بنتك 180 لخيوط حرير هل تبحثين عن طريقة طبيعية من أجل منح الشعر الطول واللمعان والتغذية التي يحتاجها، فيمكنك القيام ببعض الوصفات الطبيعية التي تعتبر كرياتين طبيعي يجدد خلايا الشعر ويعمل على بناء التالف فيه بسهولة ويسر، وهذا من خلال مجموعة من المكونات التي تساعد في تحضير الوصفة بشكل مناسب للشعر ليحمه من أي مخاطر يتعرض لها نتيجة التعرض للشمس او نتيجة استخدام المواد الكيميائية الضارة على الشعر، وهذه المواد التي تتكون منها الوصفة تعمل على اصلاح الشعر كاملا.

بمعلقة خميرة حولي شعرك الخشن وشعر بنتك 180 لخيوط حرير

من الممكن الاستفادة من الخميرة قدر الإمكان في تحضير الوصفات الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة الشعر، من خلال هذه المكونات الأساسية:

أولا يتم تحضير كمية من الأرز.

تحضير كوب من الماء.

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت جوز هند.

طريقة تحضير الكرياتين الطبيعي

يتم تحضير الكرياتين الطبيعي في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضيره بشكل مميز من أجل تحقيق أكبر استفادة منه على الشعر والعمل على علاج التقصف والمشاكل التي تؤثر عليه وعلى نضارته، فقد تتمثل هذه الخطوات في التالي: