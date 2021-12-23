أقوي كريم لتكثيف الشعر ومليء الفراغات وتطويله بمكونات سريعة المفعول، الشعر الصحي واللامع من أبرز علامات الجمال والظهور بإطلاله مميزة، ولكن يمثل الشعر الخفيف مشكلة مزعجة للعديد من النساء وهذا قد يرجع لعدة أسباب مثل كثرة التعرض لأشعة الشمس أو عدم العناية بالشعر بالشكل الجيد، مما يتسبب في تساقط الشعر وظهور الفراغات ولذلك تلجأ لشراء منتجات تكثيف الشعر وذلك للحصول علي شعر مثالي مثل ملكات الجمال، ولكن هناك آثار جانبية عند استخدام تلك المنتجات لفترات طويلة مما تؤدي إلي جفاف الشعر.

كريم طبيعي لتكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه في وقت سريع

تكثيف وتطويل الشعر من أكثر الأمور التي تبحث عنها الكثير من النساء حيث أنها تؤثر علي المظهر الخارجي.

ولكن تتوافر العديد من المواد الطبيعية التي تعمل علي تكثيف الشعر ومليء الفراغات وتحد من عدم تساقط الشعر.

حيث تعد آمنة وغير مكلفة علي عكس المواد الكيميائية مثل الشامبو أو الكريم مما تتسبب في تقصف وفقدان الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكم أقوي كريم لتكثيف الشعر وتطويله بشكل طبيعي بمكونات سريعة وفعالة لشعر صحي.

كريم جل الصبار وزيت جوز الهند

جل الصبار من المكونات الغنية بالفيتامينات والإنزيمات التي تعزز من نمو الشعر ومنع تساقطه كما يساعد في تغذية الشعر.

من خلال التخلص من الخلايا الميتة والقضاء علي قشرة الشعر التي تتسبب في عدم نمو بصيلات جديدة.

زيت جوز الهند يحتوي علي أحماض دهنية وفيتامينات هامة لتنشيط الدورة الدموية مما يعمل علي تكثيف وتطويل الشعر.

كما يعمل علي تغذية وتقوية فروة الرأس مما يسرع من نمو الشعر ويمنع جفافه.

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من الحليب السائل.

مكونات كريم الشعر

قومي بوضع المكونات بالتدريج في الخلاط الكهربائي حتي تمتزج وتصبح كريمي.

ثم يمشط الشعر بمشط واسع ويقسم لعدة أجزاء متساوية.

يوزع الكريم من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.

يلف الشعر ويغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

يكرر الكريم يومياً لمدة لا تقل عن شهر وسوف تحصلين علي نتيجة مذهلة في وقت قصير.

طريقة تحضير كريم تكثيف الشعر وكيفية الاستخدام