تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم طرية من جوه ومقرمشة من بره.. جربيها الآن

الدجاج المشوي من أشهر الأكلات التي تقدم في المناسبات، الوصفة تعطي نتيجة أفضل من المطاعم، تحضير التتبيلة لا يستغرق وقت ولكن يجب الالتزام بالمدة المحددة في ترك الدجاج في الوصفة ، يوجد أنواع مختلفة من تتبيلات الدجاج لها نكهة مميزة، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أفضل تتبيلات يمكن عمل الدجاج بها للمناسبات والأفراح والعزائم للحصول على أفضل مذاق.
- دجاجة صغيرة الحجم.
- بصلة كبيرة.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر.
- ثلاثة ملاعق عصير ليمون.
- ثمرة طماطم.
- كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نغسل الدجاج جيداُ بالماء والليمون وتقطع أربعة قطع أو ثمانية قطع.
- نحضر الكبة أو الخلاط الكهربي ونضع البصل والطماطم والفلفل الأخضر وجميع المكونات والتوابل ونخلط جيداً.
- نضع الدجاج في وعاء ونضع عليه التتبيلة وتقلب.
- تترك لمدة لا تقل عن أربعة ساعات في الثلاجة.
- نقوم بإشعال الفحم ونضعها الدجاج على الشواية وتقلب حتى تنضج وتزين بالبقدونس في طبق التقديم.
- دجاجة صغيرة الحجم.
- ثلاثة ملاعق صويا صوص.
- ملعقتين كبيرتين كاتشب.
- ملعقة بصل بودر.
- ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- بابريكا.
- فلفل أسود.
- ملح.
- شطة حسب الرغبة.
- ننظف الدجاج جيداً ويصفى من الماء.
- نحضر وعاء و نضع الصويا صوص والكاتشب والمايونيز والزيت وعصير الليمون ونقلب الوصفة.
- نضيف التوابل وباقي المكونات ونخلط حتى يتجانس المزيج.
- نضع الدجاج في التتبيلة ونوزع التتبيلة في جلد الدجاج ويترك لمدة أربع ساعات بالثلاجة.
- يمكن تسويتها في الفرن بوضعه في صينية مع نصف كوب ماء ونغطي وعاء التسوية بورق الفويل لمدة ساعة ثم نقوم بوضعه تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل والذي نراه في دجاج المطاعم وأفضل.
- وتقدم وصفة الدجاج مع أرز ابيض وتزين بالبقدونس، وأيضاً يوضع بجانبها الكثير من السلطات الخضراء وسلطة الطحينة وغيرها وبعض المخللات حسب الرغبة.
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الدجاج المشوي من أشهر الأكلات التي تقدم في المناسبات، الوصفة تعطي نتيجة أفضل من المطاعم، تحضير التتبيلة لا يستغرق وقت ولكن يجب الالتزام بالمدة المحددة في ترك الدجاج في الوصفة ، يوجد أنواع مختلفة من تتبيلات الدجاج لها نكهة مميزة، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أفضل تتبيلات يمكن عمل الدجاج بها للمناسبات والأفراح والعزائم للحصول على أفضل مذاق.
- دجاجة صغيرة الحجم.
- بصلة كبيرة.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر.
- ثلاثة ملاعق عصير ليمون.
- ثمرة طماطم.
- كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نغسل الدجاج جيداُ بالماء والليمون وتقطع أربعة قطع أو ثمانية قطع.
- نحضر الكبة أو الخلاط الكهربي ونضع البصل والطماطم والفلفل الأخضر وجميع المكونات والتوابل ونخلط جيداً.
- نضع الدجاج في وعاء ونضع عليه التتبيلة وتقلب.
- تترك لمدة لا تقل عن أربعة ساعات في الثلاجة.
- نقوم بإشعال الفحم ونضعها الدجاج على الشواية وتقلب حتى تنضج وتزين بالبقدونس في طبق التقديم.
- دجاجة صغيرة الحجم.
- ثلاثة ملاعق صويا صوص.
- ملعقتين كبيرتين كاتشب.
- ملعقة بصل بودر.
- ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- بابريكا.
- فلفل أسود.
- ملح.
- شطة حسب الرغبة.
- ننظف الدجاج جيداً ويصفى من الماء.
- نحضر وعاء و نضع الصويا صوص والكاتشب والمايونيز والزيت وعصير الليمون ونقلب الوصفة.
- نضيف التوابل وباقي المكونات ونخلط حتى يتجانس المزيج.
- نضع الدجاج في التتبيلة ونوزع التتبيلة في جلد الدجاج ويترك لمدة أربع ساعات بالثلاجة.
- يمكن تسويتها في الفرن بوضعه في صينية مع نصف كوب ماء ونغطي وعاء التسوية بورق الفويل لمدة ساعة ثم نقوم بوضعه تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل والذي نراه في دجاج المطاعم وأفضل.
- وتقدم وصفة الدجاج مع أرز ابيض وتزين بالبقدونس، وأيضاً يوضع بجانبها الكثير من السلطات الخضراء وسلطة الطحينة وغيرها وبعض المخللات حسب الرغبة.