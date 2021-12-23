تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم طرية من جوه ومقرمشة من بره.. جربيها الآن

الدجاج المشوي من أشهر الأكلات التي تقدم في المناسبات، الوصفة تعطي نتيجة أفضل من المطاعم، تحضير التتبيلة لا يستغرق وقت ولكن يجب الالتزام بالمدة المحددة في ترك الدجاج في الوصفة ، يوجد أنواع مختلفة من تتبيلات الدجاج لها نكهة مميزة، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أفضل تتبيلات يمكن عمل الدجاج بها للمناسبات والأفراح والعزائم للحصول على أفضل مذاق.



دجاجة صغيرة الحجم.

بصلة كبيرة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

فلفل أخضر.

ثلاثة ملاعق عصير ليمون.

ثمرة طماطم.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملح.

فلفل أسود.

نغسل الدجاج جيداُ بالماء والليمون وتقطع أربعة قطع أو ثمانية قطع.

نحضر الكبة أو الخلاط الكهربي ونضع البصل والطماطم والفلفل الأخضر وجميع المكونات والتوابل ونخلط جيداً.

نضع الدجاج في وعاء ونضع عليه التتبيلة وتقلب.

تترك لمدة لا تقل عن أربعة ساعات في الثلاجة.

نقوم بإشعال الفحم ونضعها الدجاج على الشواية وتقلب حتى تنضج وتزين بالبقدونس في طبق التقديم.

دجاجة صغيرة الحجم.

ثلاثة ملاعق صويا صوص.

ملعقتين كبيرتين كاتشب.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

شطة حسب الرغبة.