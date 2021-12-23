ازاي تحضري بشرتك قبل المكياج

تحضير البشرة قبل المكياج من الخطوات المهمة جدا ، لانه مش بس بيخلي البشرة ناعمة وجاهزة لتطبيق كريم الاساس ، ولكن كمان بيساعد على الحفاظ على مكياجك فترة اطول ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على خطوات تحضير البشرة قبل المكياج بالتفصيل.
خطوات تحضير البشرة قبل المكياج:
1- استخدمي غسول مقشر:
بشرتك مش هتتغير بشكل فوري باستخدام غسول عادي او اليومي بتاعك ، ولكن في بعض انواع الغسول اللي بتضيف توهج فوري لبشرتك وبتخلصك من خلايا الجلد الميتة والاوساخ ، وهي انواع الغسول المقشر اللي بيكون فيها حبيبات صغيرة لتنضيف وتقشير البشرة في نفس الوقت ، ممكن تستخدمي غسول fair & lovely fairness clean-up ، واعملي ده دايما كخطوة تحضيرية منتظمة قبل المكياج.
2- افركي بشرتك بمكعب تلج:
فرك البشرة بالتلج ليه فوايد كتير ، خصوصا لما تستخدمية كخطوة تمهيدية لوضع المكياج ، بمجرد ما تغسلي وشك ، افركي مكعب تلج على بشرتك ، ده هيأدي لتحسين الدورة الدموية واضافة توهج لبشرتك ، بالاضافة كمان انه هيهدي العيون المرهقة ، وهيساعد على تصغير المسام.
3- استخدمي كريم مرطب مكثف:
لو بشرتك جافة يبقى لازم تعرفي انك محتاجة لمطرب ترطيبه قوي ، ولو بشرتك بتتقشر او فيها حكة ، اتأكدي من الاعتماد على كريم يخلي بشرتك مرنة قبل وضع المكياج.
استخدمي كريم مرطب مكثف عشان يديكي ترطيب عالي ويستمر معاكي لفترة طويلة ، وفي نفس الوقت يكون بيمتص بسهولة على البشرة ، وحاولي تعتمدي على مرطبات يكون داخل في مكوناتها فيتامين سي وحليب ، لان المكونين دول بيساعدوا في الحفاظ على ترطيب البشرة بشكل مكثف قبل وضع المكياج.
4- اتأكدي من استخدام البرايمر:
من اهم خطوات التحضير قبل وضع المكياج هو استخدام البرايمر ، البرايمر هو المنتج اللي بيساعد اولا على منع لمعان البشرة لانه بيمتص كل الزيوت الزيادة من بشرتك ، وبيساعد ان المكياج يدوم فترة اطول ، وبيخفي المسام الواسعة ، وبيهيء بشرتك لوضع كريم الاساس.
5- ماتنسيش مرطب الشفايف:
قبل وضع الروج ، اتأكدي من ترطيب شفايفك ، لان لو شفايفك جافة او متشققة الروج هيتشقق وهيبقى شكله سيء على شفايفك ، وعشان تضمني ان شفايفك تبقى مترطبة ، اتأكدي من وضع مرطب الشفايف وسييه على الاقل 5 دقايق ، قبل ما تحطي الروج.
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