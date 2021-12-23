حضري كعكة القدس بالسمسم بمذاق ونكهات رائعة

يعد خبز كعكة القدس بالسمسم من المعجنات والمخبوزات الشهية والخفيفة على المعدة كما أنها تشتهر في مدينة القدس ونابلس وهي من الوصفات السهلة والسريعة كما تتعدد أشكالها وهي مفضلة عند كثير من الأشخاص ويمكنك تناول الكعكة القدس بجانب كوب من الشاي كوجبة خفيفة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز كعكة القدس بالسمسم بطريقة لذيذة وسريعة في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز كعكة القدس بالسمسم

المكونات:

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كمية من الماء الدافئ.

نصف كوب من دبس عنب.

كوب من السمسم.

في البداية قومي بإحضار وعاء وذوبي الخميرة الفورية مع القليل من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ثم يترك الخليط جانباً لوقت قليل حتى يختمر ويعلو وتكون فقاعات. وفي الخطوة التالية قومي بنخل الدقيق في إناء مناسب واسع ثم نضيف الزيت والملح وكوب الخميرة واللبن ثم قلبي المكونات جيداً. ثم بعد ذلك إضافة الماء بالتدريج على مراحل فوق خليط الدقيق مع الإستمرار في العجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ملساء غير ملتصقة بحواف الإناء. ثم في الخطوة التالية امسكي العجينة بيديك ثم غطيها بكيس بلاستيك محكم وتترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعتين على الأقل ثم بعد ذلك نقطع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق قومي بتشكيل العجينة إلى سبع أو ثمان كرات دائرية ثم قومي بوضع العجينة على صينية وتغطى بقماشة رطبة ثم تترك العجينة لمدة ساعة مرة أخرى حتى تختمر وترتاح ويتضاعف حجمها. ثم قومي بفرد كل قطعة من العجينة باليد على سطح مرشوش بالدقيق ثم قومي بتشكيل العجين على شكل رول أو حبل طويل ثم تغلق من الأطراف على شكل قرص دائرة مفتوح من المنتصف. ثم نضع قرص العجين في خليط دبس العنب والماء ثم توضع مباشرة بالسمسم حتى تغطى بشكل كامل ثم بعد ذلك نضع القرص العجينة في صينية مبطنة بورق زبدة. ثم في الخطوة التالية نضع الصينية في الفرن محمي على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف الأوسط وثم تترك في الفرن حتى تنضج ويتحمر الوجة باللون الذهبي.

طريقة التحضير: