طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة لوجبة عشاء خفيفة بدون فرن بمكونات بسيطة والمذاق خرافي

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة، من المعروف أن الأم هي شيف كل يوم، ولأن كل أم تهتم بصحة عائلتها تحرص دائماً أن يكون كل شيء مصنوع بطريقة نظيفة وآمنة، كما أنها تحاول دائماً أن تعد أصناف جديدة في المنزل حتى يحبها أطفالها وتشد انتباههم، فهي تقوم بإعداد الطعام بابتكار لينال إعجاب الصغار، ومؤخرا ازدادت شهرة فطائر البطاطس على الإنترنت، وبعدما زاد البحث عن طريقة صنع فطائر باستخدام البطاطس، نقلنا لكم الطريقة بواسطة مقالنا هذا.
خلطة سرية رهيبة لعمل القرنبيط الكرسبي بدون ما يشرب زيت طعمه روعة جدا
طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة
التوابل هي التي تعطي النكهة دائما للطعام، ولكن عند وضعها بكميات متناسبة، كما أنه استخدام مكونات من الطبيعة تضيف نكهات متميزة للوجبة، ومن هذه الوجبات هي وجبة فطائر البطاطس، حيث يدخل فيها العديد من المكونات الطبيعية والتي منها:
- حبتين بطاطس مسلوقين ومهروسين.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة زيت عباد الشمس أو ذرة.
- نصف ثمرة من الفلفل الأحمر والأخضر.
- ملعقتين من الكزبرة المفرومة والبقدونس.
- حبة طماطم مقطعة.
- ملعقة صغيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة من كل من الآتي:
- فلفل أسود.
- كمون.
- ثوم بودر.
- بابريكا.
- الملح.
- أربع بيضات.
- ميكس جبنة مبشورة.
يجب مراعاة أن تقوم بهذه الخطوات كلها بدون إنقاص شيء أو تزويده، وإليكم الخطوات:
- في طاسة على النار نضع الزبدة وبمجرد أن تذوب نقوم بوضع البصل ونقلبه حتى يذبل ويصبح لونه أصفر.
- ومن ثم نضع البطاطس والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، ونقلب حتى تختلط المكونات جميعها معاً.
- ثم بعد نضع البهارات كلها: الفلفل الأسود والكمون والملح والكزبرة والبقدونس المفرومين والثوم البودر، ثم نضع على الوجه البيض ونقلب الجميع سوياً.
- بعد اكتمال تسوية المكونات نضع على الوجه ميكس الجبنة المبشور ونتركها لتسيح.
- وفي النهاية تصبح فطيرة البطاطس جاهزة للتقديم.
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طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة، من المعروف أن الأم هي شيف كل يوم، ولأن كل أم تهتم بصحة عائلتها تحرص دائماً أن يكون كل شيء مصنوع بطريقة نظيفة وآمنة، كما أنها تحاول دائماً أن تعد أصناف جديدة في المنزل حتى يحبها أطفالها وتشد انتباههم، فهي تقوم بإعداد الطعام بابتكار لينال إعجاب الصغار، ومؤخرا ازدادت شهرة فطائر البطاطس على الإنترنت، وبعدما زاد البحث عن طريقة صنع فطائر باستخدام البطاطس، نقلنا لكم الطريقة بواسطة مقالنا هذا.
خلطة سرية رهيبة لعمل القرنبيط الكرسبي بدون ما يشرب زيت طعمه روعة جدا
طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة
التوابل هي التي تعطي النكهة دائما للطعام، ولكن عند وضعها بكميات متناسبة، كما أنه استخدام مكونات من الطبيعة تضيف نكهات متميزة للوجبة، ومن هذه الوجبات هي وجبة فطائر البطاطس، حيث يدخل فيها العديد من المكونات الطبيعية والتي منها:
- حبتين بطاطس مسلوقين ومهروسين.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة زيت عباد الشمس أو ذرة.
- نصف ثمرة من الفلفل الأحمر والأخضر.
- ملعقتين من الكزبرة المفرومة والبقدونس.
- حبة طماطم مقطعة.
- ملعقة صغيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة من كل من الآتي:
- فلفل أسود.
- كمون.
- ثوم بودر.
- بابريكا.
- الملح.
- أربع بيضات.
- ميكس جبنة مبشورة.
يجب مراعاة أن تقوم بهذه الخطوات كلها بدون إنقاص شيء أو تزويده، وإليكم الخطوات:
- في طاسة على النار نضع الزبدة وبمجرد أن تذوب نقوم بوضع البصل ونقلبه حتى يذبل ويصبح لونه أصفر.
- ومن ثم نضع البطاطس والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، ونقلب حتى تختلط المكونات جميعها معاً.
- ثم بعد نضع البهارات كلها: الفلفل الأسود والكمون والملح والكزبرة والبقدونس المفرومين والثوم البودر، ثم نضع على الوجه البيض ونقلب الجميع سوياً.
- بعد اكتمال تسوية المكونات نضع على الوجه ميكس الجبنة المبشور ونتركها لتسيح.
- وفي النهاية تصبح فطيرة البطاطس جاهزة للتقديم.
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