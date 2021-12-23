طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة لوجبة عشاء خفيفة بدون فرن بمكونات بسيطة والمذاق خرافي

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة، من المعروف أن الأم هي شيف كل يوم، ولأن كل أم تهتم بصحة عائلتها تحرص دائماً أن يكون كل شيء مصنوع بطريقة نظيفة وآمنة، كما أنها تحاول دائماً أن تعد أصناف جديدة في المنزل حتى يحبها أطفالها وتشد انتباههم، فهي تقوم بإعداد الطعام بابتكار لينال إعجاب الصغار، ومؤخرا ازدادت شهرة فطائر البطاطس على الإنترنت، وبعدما زاد البحث عن طريقة صنع فطائر باستخدام البطاطس، نقلنا لكم الطريقة بواسطة مقالنا هذا.

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التوابل هي التي تعطي النكهة دائما للطعام، ولكن عند وضعها بكميات متناسبة، كما أنه استخدام مكونات من الطبيعة تضيف نكهات متميزة للوجبة، ومن هذه الوجبات هي وجبة فطائر البطاطس، حيث يدخل فيها العديد من المكونات الطبيعية والتي منها:

حبتين بطاطس مسلوقين ومهروسين.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة زيت عباد الشمس أو ذرة.

نصف ثمرة من الفلفل الأحمر والأخضر.

ملعقتين من الكزبرة المفرومة والبقدونس.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة من كل من الآتي: فلفل أسود. كمون. ثوم بودر. بابريكا. الملح.

أربع بيضات.

ميكس جبنة مبشورة.

يجب مراعاة أن تقوم بهذه الخطوات كلها بدون إنقاص شيء أو تزويده، وإليكم الخطوات: