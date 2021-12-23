وصفة فورية تبيض اليدين والقدمين وشدهما مهما كان سبب الاسمرار.. خلطة تبيض اليدين من أول دقيقة

خلطة تبيض اليدين من أول دقيقة، تبيض اليدين هي من اهتمامات جميع السيدات، تبحث الكثير من النساء في إزالة البقع الداكنة الموجدة على اليدين، ولأن اليدين تتعرض للشمس فيكون لونها غير لون الجسم مما يسبب قلق لبعض السيدات والفتيات، في هذا المقال نقدم لكم وصفة فورية لتبيض اليدين.

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يوجد العديد من الوصفات لتبيض اليدين وإزالة البقع الداكنة على اليدين ومن هذه الوصفات فيما يلي.

وصفة السكر والليمون.

لا بد أن نضع ملعقة من السكر و ٢ ملعقة من عصير الليمون ونقلبهم جيدا ثم نقوم بوضع الخليط على اليدين مع الفرك لمدة ٥ دقائق وستلاحظين الفرق من أول مرة.

نضع ملعقة نشا في وعاء ونضع علية ٣ معلاق من ماء الورد ثم نقلبهم جيدا ونضع الخليط على اليدين ونتركه حتي يجف ثم نقوم بشطف اليدين بالماء الدافئ ثم ننشف اليد ونضع كريم مرطب.

وصفة الزبادي والعسل

لا بد أن نضع ٢ ملعقة زبادي وملعقة عسل ونقلبهم جيدا ثم نضع الخليط على اليدين لمدة ٥ دقائق ثم نغسل اليدين بالماء الدافئ، وهذه الطريقة تشد تجاعيد اليدين بشكل كبير وتعطيها بياض ولمعان.

وصفة عصير الطماطم والسكر

نضع ٢ ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة سكر ونقلبهم جيدا ثم نضع الخليط على اليدين مع استمرار دعك اليدين جيدا لمدة ٥ دقائق ثم نغسل اليدين بالماء الدافئ.

وصفة البن والخل

نضع ملعقة من البن في وعاء ثم نضع عليه ملعقة من الخل ونقلبهم جيدا ثم نفرك بيه اليدين جيدا لمدة ٣ دقائق ثم بعد ذلك نغسل اليدين بالماء الدافئ.

بهذا نكون قدمنا لكم وصفات لتبيض اليدين وشد التجاعيد في أقل وقت.