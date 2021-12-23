المقشر الكوري للوجه معجزة التفتيح السريع والفوري من أول استخدام حضريه بنفسك في المنزل بمكونات بسيطة جدًا، حيث يعد سعر المقشر الكوري غالي الثمن فقد تقومين بشرائه بعدد من الألوفات ولكن من السهل تحضيره بكل سهولة في البيت وبمكونات جميعها متوفرة لدى أي عطار وستكون النتيجة مبهرةَ جدًا بإذن الله ولن تستغني عن مقشر الجسم الكوري أبدًا، كما أنه ممتاز في التفتيح أكثر من 4 درجات للبشرة ونتيجة فورية وملحوظة فضلاً عن أنه يقوم بإزالة جميع الخلايا الميتة والجلد الميت والرؤوس السوداء من البشرة وجعلها صافية ومشرقة كالألماس.

المقشر الكوري للوجه

الكثير من الأشخاص قد يستغربون الأمر كيف يمكن عمل مقشر كوري طبيعي في المنزل بنفس فاعلية المقشر الكوري الصناعي الباهظ الثمن وبمكونات بسيطة وهل النتيجة مرضية أم لا، فقط سوف تحصلون على جميع الإجابات على كافة الأسئلة في السطور القادمة والنتيجة مضمونة ومذهلة وعن تجربة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المطحون.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من نبات السدر المطحون.

كل المكونات متوفرة لدى أي عطار.

نحضر وعاء نظيف ونضع به الشاي الأخضر ونبات السدر المطحون. نقوم بإضافة زيت الزيتون ونقلب جيدًا المكونات حتى تمتزج. أصبح الآن المقشر الكوري جاهزًا للاستخدام.

أولاً لابد من تنظيف البشرة جيدًا من أي رواسب أو أتربة وذلك من خلال غسل البشرة بالماء جيدًا والأفضل عمل حمام بخار للوجه للتخلص من أي دهون. نقوم بفرد ماسك التقشير على الوجه أو الرقبة أو أي منطقة بالجسم. نبتعد تمامًا عن منطقة حول العين. نقوم بفرك الماسك لمدة 3 دقائق بحركات دائرية. ننتظر 5 دقائق أخرى والمقشر على الوجه. نغسل الوجه بالماء الفاتر أو الماء البارد.

مكونات مقشر الوجه الكوريطريقة تحضير ماسك التقشيرطريقة استخدام المقشر الكوري للوجهمدة تكرار مقشر الوجه

عزيزتي حواء إذا كانت بشرتك من النوع الحساس يفضل استخدام ماسك التقشير مرتين في الأسبوع فقط، أما إذا كنت من أصحاب البشرة العادية أو المختلطة أو الجافة أو الدهنية يمكنك استخدام المقشر الطبيعي الكوري ثلاث مرات في الأسبوع والنتيجة من أول استخدام بإذن الله لكن يجب المداومة على عمل تقشير للجسم والوجه كل أسبوع للتخلص من الجلد والخلايا الميتة ولتجديد نضارة البشرة.

تقشير الوجه بالقهوة

تعد القهوة من أقوى مواد التقشير الطبيعية الممتازة والتي تعمل على تقشير الوجه وتفتيح لونه والحفاظ على الوجه من الكثير من المشاكل كما لها دور كبير في تحدي التجاعيد والتخلص منها.

ملعقة كبيرة من البن.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الحليب.

اخلطي المكونات الموجودة معًا. ضعي المقشر على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. بحركات دائرية بأطراف الأصابع قومي بتقشير المقشر. ثم اغسلي وجهك وضعي كريم مرطب. كرري الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع.

مكونات مقشر القهوةطريقة عمل مقشر الوجه