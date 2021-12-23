أسرار نجاح كفتة الحاتي.. مكون رهيب ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من المأكولات اللذيذة التي يتم عملها في المنزل بطرق سهلة وكما أن ‏الكفتة مشهورة في العديد من المطاعم التي تقدمها بشكل لذيذ ومميز فإنه ‏هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال ها الحصول على الكفتة من خلال اعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة استخدام مكونات طبيعية موجودة في المنزل لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الحاتي بشكل خاص في المنزل لأنها كفتة مميزات تعطي طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع الكفتة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل.

‏مكونات إعداد كفتة الحاتي في المنزل

اهم جزء يجب علينا الالتزام بها عند إعداد أي صنف من الطعام الملتزم به المقادير التي نقوم بعملها كان المقادير إذا لم يتم ضبطها فإن الاكلة لن تخرج النتيجة التي نريدها لذلك خلال هذه ‏الفقرة سنة تحدث بشكل أن دقيق عن المقادير التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي والمكونات الطبيعية التي يجب علينا إضافتها لهذه الأكلة ‏ومكونات إعداد كفتة الحاتي هي:

كيلو من اللحم المفروم.

كوبين من الماء لاستخدامها عند الحاجة.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة من البابريكا.

ملعقة واحدة من الشطة.

ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة من بهارات الشوي.

ملعقة واحدة من بهارات اللحم.

كوب من مفروم البقدونس الطازج.

حبات من خبز برجر.

ستة حبات من البصل.

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خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة وهذه الخطوات هي:

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