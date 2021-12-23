أسرار نجاح كفتة الحاتي.. مكون رهيب ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من المأكولات اللذيذة التي يتم عملها في المنزل بطرق سهلة وكما أن الكفتة مشهورة في العديد من المطاعم التي تقدمها بشكل لذيذ ومميز فإنه هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال ها الحصول على الكفتة من خلال اعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة استخدام مكونات طبيعية موجودة في المنزل لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الحاتي بشكل خاص في المنزل لأنها كفتة مميزات تعطي طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع الكفتة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل.مكونات إعداد كفتة الحاتي في المنزل
اهم جزء يجب علينا الالتزام بها عند إعداد أي صنف من الطعام الملتزم به المقادير التي نقوم بعملها كان المقادير إذا لم يتم ضبطها فإن الاكلة لن تخرج النتيجة التي نريدها لذلك خلال هذه الفقرة سنة تحدث بشكل أن دقيق عن المقادير التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي والمكونات الطبيعية التي يجب علينا إضافتها لهذه الأكلة ومكونات إعداد كفتة الحاتي هي:
كيلو من اللحم المفروم.
- كوبين من الماء لاستخدامها عند الحاجة.
- ملعقة واحدة من الملح.
- ملعقة واحدة من البابريكا.
- ملعقة واحدة من الشطة.
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة من بهارات الشوي.
- ملعقة واحدة من بهارات اللحم.
- كوب من مفروم البقدونس الطازج.
- حبات من خبز برجر.
- ستة حبات من البصل.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة وهذه الخطوات هي:
- أول خطوة يجب عملها إحضار طبق كبير ونضع فيه اللحم المفروم وبعد ذلك نضيف له والبصل والكزبرة المفرومة وباقي المكونات الطازج ثم نستمر في تقليب اللحم المفروم بعد ذلك نبدأ باضافة التوابلل خطوة بخطوه.
- نظيف التوابل الخاصة بالمشويات والفلفل الاسود والملح وباقي التوابل وبعد ذلك نستمر في التقليب حتى تصبح عجينة الكفتة متجانسة.
- في الخطوات التالية نقوم بعمل اصابع طويلة من عجينة الكفتة حتى تكون تشبه الكفتة التي نشتريها من المحلات ويمكن استخدام الأعواد الخشبية في هذه الخطوة.
- بعد ذلك ما حدث صينية كبيرة ونقوم بدهنها بالزيت او الزبدة وبعد ذلك نضع فيها اصابع الكفتة بشكل مرتب ثم أن ندخلها داخل الفرن.
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الكفتة من المأكولات اللذيذة التي يتم عملها في المنزل بطرق سهلة وكما أن الكفتة مشهورة في العديد من المطاعم التي تقدمها بشكل لذيذ ومميز فإنه هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال ها الحصول على الكفتة من خلال اعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة استخدام مكونات طبيعية موجودة في المنزل لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الحاتي بشكل خاص في المنزل لأنها كفتة مميزات تعطي طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع الكفتة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل.مكونات إعداد كفتة الحاتي في المنزل
اهم جزء يجب علينا الالتزام بها عند إعداد أي صنف من الطعام الملتزم به المقادير التي نقوم بعملها كان المقادير إذا لم يتم ضبطها فإن الاكلة لن تخرج النتيجة التي نريدها لذلك خلال هذه الفقرة سنة تحدث بشكل أن دقيق عن المقادير التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي والمكونات الطبيعية التي يجب علينا إضافتها لهذه الأكلة ومكونات إعداد كفتة الحاتي هي:
كيلو من اللحم المفروم.
- كوبين من الماء لاستخدامها عند الحاجة.
- ملعقة واحدة من الملح.
- ملعقة واحدة من البابريكا.
- ملعقة واحدة من الشطة.
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة من بهارات الشوي.
- ملعقة واحدة من بهارات اللحم.
- كوب من مفروم البقدونس الطازج.
- حبات من خبز برجر.
- ستة حبات من البصل.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة وهذه الخطوات هي:
- أول خطوة يجب عملها إحضار طبق كبير ونضع فيه اللحم المفروم وبعد ذلك نضيف له والبصل والكزبرة المفرومة وباقي المكونات الطازج ثم نستمر في تقليب اللحم المفروم بعد ذلك نبدأ باضافة التوابلل خطوة بخطوه.
- نظيف التوابل الخاصة بالمشويات والفلفل الاسود والملح وباقي التوابل وبعد ذلك نستمر في التقليب حتى تصبح عجينة الكفتة متجانسة.
- في الخطوات التالية نقوم بعمل اصابع طويلة من عجينة الكفتة حتى تكون تشبه الكفتة التي نشتريها من المحلات ويمكن استخدام الأعواد الخشبية في هذه الخطوة.
- بعد ذلك ما حدث صينية كبيرة ونقوم بدهنها بالزيت او الزبدة وبعد ذلك نضع فيها اصابع الكفتة بشكل مرتب ثم أن ندخلها داخل الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح كفتة الحاتي.. مكون رهيب ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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