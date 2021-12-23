خلطة تطويل الشعر الهندية أقوى وصفة تكثيف الشعر بسرعة البرق مهما كان خفيف وقصير

وصفات تطويل وترطيب وتنعيم وكثافة الشعر في وقت سريع، يعد هذا ما يشغل بال الكثير من الفتيات لجمال شعرها ولأن جمال المرأة في جمال شعرها؛ فالكل يبحث عن هذا الجمال فالبعض منا يلجأ إلى صالونات التجميل إلا أن أسعارها باهظة جدا ومع الاستمرارية قد يشكل خطر بالغا على الشعر، ولأن المنتجات التي يستخدمها أصحاب الصالونات مهما كانت ماركات إلا أن يدخل في تركيبها مواد كيميائية قد تضر الشعر من الجذور على المدى البعيد، واليوم نطرح لكم وصفات طبيعية مفيدة جدا لتغذية فروة الرأس والشعر.

وصفات لتطويل الشعر

الآن سنتعرف معكم على وصفات طبيعية مغذية للشعر وليس لها أي أثار قد تضر الشعر، وهي كالآتي:

وصفة إكليل الجبل

إكليل الجبل نوع من الأعشاب التي لها قدرة عالية على تطويل الشعر وتنعيمه، كما أنه قادر على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

المكونات

عدد 2 من نبتة إكليل الجبل أو بعض الأوراق الجافة.

تحضير وصفة إكليل الجبل

نحضر وعاء فيه ماء ساخن ثم نضع بداخله الأعواد لمدة خمس دقائق.

أو من الممكن أن نغلي الأوراق مباشرة بعد أن يبرد يطبق على الشعر.

نضع المنقوع على الشعر ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطات طبيعية لتكثيف الشعر

توجد مجموعة كبيرة من الخلطات المفيدة للشعر، ومن أبرزها الآتي:

خلطة الصبار

يعمل الصبار على كثافة الشعر وتطويله و يحافظ على الترطيب والنعومة.

المكونات

واحدة من نبات الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

زجاجة فارغة ببخاخ.

طريقة التحضير