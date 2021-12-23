طريقة عمل الجبنة الموتزريلا في البيت ب3 مكونات فقط سهلة وموفرة مش هتشتريها من برة تاني

الجبنة الموتزريلا، من أبرز وأشهر أنواع الأجبان المستخدمة في عمل المعجنات وتعتبر من الأنواع التي يسهل عملها في المنزل وفي منتهى السهولة والمكونات بسيطة وتتوفر في المنزل، وتعتبر أنواع الأجبان سهلة وشريعة لتحضير وأهمها تلك النوعية من الجبن نوع الموتزريللا فيعتبر سريع التحضير كما أن لها العديد من الاستعمالات حيث تعد استعمالات هذا النوع من الجبن عديدة ومن الممكن إدخالها في وصفات البيتزا والكثير من أنواع الفطائر وإليكم فيما يلي أهم المقادير والطريقة المتبعة لتحضير هذا النوع من الجبن.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا في البيت

وصفة الجبن الموتزريللا من أهم الوصفات المتميزة من الجبن والتي يسهل تحضيرها بكل سهولة، كما أن كل ربة منزل تتوفر لديها المكونات الأساسية لتلك النوعية من الأجبان الممتازة والتي تدخل في عمل الموتزريللا والتي لا تستهلك أي وقت في تجهيزها، وبمجرد تواجد المكونات تكون نصف الخطوات لتحضير الجبن قد تم والنصف الآخر يكون بتجهيز الجبن ولكن بطريقة التجهيز للبن مع بقية المكونات، وإليكم من خلال الآتي من الفقرات القادمة الطريقة التي من خلالها يسهل عمل جبن موتزريللا بطعم مثالي وبطريقة بسيطة يصبح لدى ربة المنزل كمية كبيرة من الجبن الموتزريلا المبشور مع التخزين في الفريزر.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا

الجبن الموزتريللا من الممكن أن يتم التحضير السريع لها من خلال استعمال هذه المكونات الآتية مع بعضها:

عدد لترين من اللبن الطازج كامل الدسم ويفضل الحليب البقري.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير بسيطة، وتكون في البداية بغلي اللبن ومن ثم يتم اضاف الليمون مع كمية الخل المتوفرة.

ومع التقليب للمكونات يسهل الحصول على كتل من الحليب والذي يكون في مرحلة التجبن، وتعتبر تلك الطريقة ممتازة للحصول على الجبن متكتل.

ومن ثم لا بد من التصفية الجيدة للجبن المتكون، وتخليصه من السوائل، ووضعه في حاوية مناسبة للتجمد بالفريزر.

ومن ثم لا بد من بشره ووضعه في أكيس من البلاستيك ويوضع بالفريزر ويسهل بعد ذلك استعماله في إعداد مختلف الوجبات.

خطوات التحضير للجبنة الموتزريلا