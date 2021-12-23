الباذنجان المشوي بطريقة سهلة ومبتكرة وشهية وبمذاق لذيذ ومميز للغاية

الباذنجان المشوي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الكثير، كما أنه من الأكلات الخفيفة على المعدة أيضا، وهو يتميز بفائدته الصحية، وبقيمته الغذائية العالية أيضا، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية عديدة وهامة لصحة الإنسان.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية، كذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الباذنجان المشوي بطريقة سهلة، وبمذاق لذيذ.

مكونات الباذنجان المشوي

سنتعرف فيما يلي على مكونات الباذنجان المشوي وهي بسيطة للغاية، ومتوفرة في أغلب البيوت، ومكوناتها كالتالي:

حبة باذنجان كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم كبير الحجم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

100 جم من الجبن الشيدر.

100 جم من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الباذنجان المشوي بطريقة سهلة، وطريقة تحضيرها كالتالي: