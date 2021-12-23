بدون ألم إزالة الشعر بالملح ضعي هذه الخلطة على الشعر سيسقط فورا

إزالة الشعر بالملح قد يعتبرها عدد كبير من الطرق التي لا تجدي نفعًا ولا يوجد حل نهائي أو فعال، ولكن على العكس تزداد فاعلية هذه الطريقة مع الاستمرار في إجراءها، هذا بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من الجلد الميت على سطح البشرة الأمر الذي يساعد في تحقيق عملية إزالة الشعر بصورة أكثر فاعلية.إزالة الشعر بالملح
سوف نقدم فيما يلي العديد من الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها التخلص النهائي من الشعر بواسطة الملح وبالإضافة إلى العديد من المركبات الأخرى وصفة الملح والكركم واللبن يساعد عمل عجينة من هذه المكونات في التخلص من الشعر وخاصة ذو الطبيعة الوبرية منه وتأتي فاعلية هذه الطريقة من كون الكركم يتمتع بخصائص طبيعية تساعد في تقليل كمية ظهور الشعر مرة بعد أخرى والمكونات هي:
- عدد خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الكركم المطحون.
- خمس ملاعق من اللبن كبيرة الحجم.
طريقة التحضير:
- يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام وسهلة الفرد.
- توضع العجينة على الوجه أو المكان الذي يراد إزالة الشعر منه وتترك حتى تجف.
- القيام بفرك العجينة الجافة للتخلص من الشعر ثم الغسيل الجيد للوجه بالماء الفاتر.
إضافة إلى الطريقة السابقة توجد طريقة سهلة ومجربة ومضمونة في التخلص من الشعر الزائد، وهذه الوصفة هي كالتالي وصفة الملح وبياض البيض، تتكون هذه الوصفة من مقدار مناسب من الملح مع كمية من بياض البيض تكفى للمناطق المراد إزالة الشعر عنها ومقدار بسيط من الدقيق.
طريقة التحضير:
- قومي بخلط مقدار واحد ملعقة من الملح مع كمية بياض البيض المناسبة مع إضافة القليل من الدقيق لعمل عجينة متجانسة.
- ضعي العجينة على المناطق المراد إزالة الشعر عنها واتركيها حتى تجف تمامًا.
- افركي العجينة بلطف، حيث يساعد ذلك على التخلص من الشعر الغير مرغوب فيه بالإضافة إلى التخلص من طبقة الجلد الميت.
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إزالة الشعر بالملح قد يعتبرها عدد كبير من الطرق التي لا تجدي نفعًا ولا يوجد حل نهائي أو فعال، ولكن على العكس تزداد فاعلية هذه الطريقة مع الاستمرار في إجراءها، هذا بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من الجلد الميت على سطح البشرة الأمر الذي يساعد في تحقيق عملية إزالة الشعر بصورة أكثر فاعلية.إزالة الشعر بالملح
سوف نقدم فيما يلي العديد من الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها التخلص النهائي من الشعر بواسطة الملح وبالإضافة إلى العديد من المركبات الأخرى وصفة الملح والكركم واللبن يساعد عمل عجينة من هذه المكونات في التخلص من الشعر وخاصة ذو الطبيعة الوبرية منه وتأتي فاعلية هذه الطريقة من كون الكركم يتمتع بخصائص طبيعية تساعد في تقليل كمية ظهور الشعر مرة بعد أخرى والمكونات هي:
- عدد خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الكركم المطحون.
- خمس ملاعق من اللبن كبيرة الحجم.
طريقة التحضير:
- يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام وسهلة الفرد.
- توضع العجينة على الوجه أو المكان الذي يراد إزالة الشعر منه وتترك حتى تجف.
- القيام بفرك العجينة الجافة للتخلص من الشعر ثم الغسيل الجيد للوجه بالماء الفاتر.
إضافة إلى الطريقة السابقة توجد طريقة سهلة ومجربة ومضمونة في التخلص من الشعر الزائد، وهذه الوصفة هي كالتالي وصفة الملح وبياض البيض، تتكون هذه الوصفة من مقدار مناسب من الملح مع كمية من بياض البيض تكفى للمناطق المراد إزالة الشعر عنها ومقدار بسيط من الدقيق.
طريقة التحضير:
- قومي بخلط مقدار واحد ملعقة من الملح مع كمية بياض البيض المناسبة مع إضافة القليل من الدقيق لعمل عجينة متجانسة.
- ضعي العجينة على المناطق المراد إزالة الشعر عنها واتركيها حتى تجف تمامًا.
- افركي العجينة بلطف، حيث يساعد ذلك على التخلص من الشعر الغير مرغوب فيه بالإضافة إلى التخلص من طبقة الجلد الميت.
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