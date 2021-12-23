لبان الدكر للتخسيس السريع كوب واحد يوميا للتخلص من الكرش والجناب وصفة سحرية لأشهر متخصصي التغذية

لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات والخلطات التي تؤدي إلى العناية بالبشرة والاهتمام بها والتخلص من العديد من المشاكل الصحية التي يمر بها جسم الإنسان وذلك لأن لبان الذكر يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان مثل مضادات الأكسدة مضادات الانتهاء بات وبعض الفوائد الأخرى، ‏ولكن هناك العديد من الاستخدامات التي يمكن الاعتماد عليها أثناء تناول لبان الذكر من هذه الاستخدامات هي حرق لبان الذكر في المنزل والاستفادة من الرائحة التي تخرج منها في العديد من الاستخدامات وهناك شكل آخر يمكن الاستفادة من لبان الذكر من خلاله وهي طريقة تناول منقوع لبان ذكر يوميا على الريق ولكن خلال هذا المقال سنتحدث على طريقة مختلفة يمكن من خلالها الحصول على فوائد عديدة لبان الذكر وخصوصا الفوائد التي تساعد على تخسيس الجسم.

‏مكونات وصفة لبان الذكر للتخسيس

حتى نحصل على نتيجة من خلال خليط لبان الذكر للتخسيس لابد أن نستخدم بعض المكونات المهمة التي تساعدنا على عمل خليط لبان الذكر للتخلص من الوزن الزائد وزيادة حرق الدهون في الجسم وهذه المكونات هي:

بعض من قطع لبان الذكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من العسل.

طريقة تحضير مشروب لبان الذكر للتخسيس

فما يلي سنتحدث بشكل مفصل عن طريقة إعداد هذا الخليط:

‏

أولا نقوم بوضع كوب من الماء وبعد ذلك نضع فيه لبان الذكر بعد أن نقوم بغسله جيدا لانه أحيانا أن يكون عليه بعض الشوائب.

‏

‏ نترك لبان الذكر منقوع في الماء بعض الوقت وبعد ذلك نقوم بإخراج ووضع كوب الماء يغلي على النار ثم نضيف له ملعقتين من العسل وملعقة من لبان الذكر المطحون.

‏

‏ يترك هذا المشروب ليوم كامل وبعد ذلك نقوم بتناول مشروب لبان الذكر على الريق ويستخدم العسل في هذه الحالة لتحسين طعم المشروب لانه يكون فيه مرارة قوية.

‏

فوائد استخدام لبان الذكر للتخسيس

هناك بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول طريقة لبان الذكر لتخفيف الوزن:

‏