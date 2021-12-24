بالشربات اعملي أحلى خلية نحل بمكونات بسيطة لإفطار شهي لكي ولعائلتك

تعد خلية النحل بالشربات من المخبوزات الشهية التي تقدم على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والحليب ومكونات آخرى، وهي من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للأطفال حيث أنها مغذية ومفيدة جداً للجسم كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلية النحل بالشربات اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل خلية النحل بالشربات

تحتوي خلية النحل بالشربات على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٣ حبات من البيض.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نصف كوب من السمن.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للتزيين

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

حبة من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلية النحل بالشربات في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-