بالشربات اعملي أحلى خلية نحل بمكونات بسيطة لإفطار شهي لكي ولعائلتك

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تعد خلية النحل بالشربات من المخبوزات الشهية التي تقدم على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والحليب ومكونات آخرى، وهي من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للأطفال حيث أنها مغذية ومفيدة جداً للجسم كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلية النحل بالشربات اللذيذة في المنزل.مقادير عمل خلية النحل بالشربات
تحتوي خلية النحل بالشربات على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.
- نصف كوب من السمن.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
للتزيين
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
- حبة من البيض.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلية النحل بالشربات في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن مع الاستمرار بالخفق، ثم نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة المكونات إلى خليط البيض مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً حتى تزيد حجمها، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية.
- ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرص بها العجين ونتركها لترتاح مرة آخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نقوم بدهن وجهها بالبيض مع رش سطحها بالسمسم.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن تأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نسكب عليها شربات خفيف.
- ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق خلية نحل بالشربات لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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تعد خلية النحل بالشربات من المخبوزات الشهية التي تقدم على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والحليب ومكونات آخرى، وهي من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للأطفال حيث أنها مغذية ومفيدة جداً للجسم كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلية النحل بالشربات اللذيذة في المنزل.مقادير عمل خلية النحل بالشربات
تحتوي خلية النحل بالشربات على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.
- نصف كوب من السمن.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
للتزيين
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
- حبة من البيض.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلية النحل بالشربات في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن مع الاستمرار بالخفق، ثم نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة المكونات إلى خليط البيض مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً حتى تزيد حجمها، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية.
- ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرص بها العجين ونتركها لترتاح مرة آخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نقوم بدهن وجهها بالبيض مع رش سطحها بالسمسم.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن تأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نسكب عليها شربات خفيف.
- ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق خلية نحل بالشربات لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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