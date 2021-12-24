طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة سهلة

كيكه الشوكولاتة من افضل انواع الحلويات على الاطلاق ،وخاصة الاطفال من اكثر محبي الشوكولاتة، لذلك وفي هذا المقال علي موقعنا موقع ثقفني سوف نقدم لكم افضل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة في المنزل كما اننا سوف نعرض لكم المقادير الخاصة بهذه الكيكة، إليكم تفاصيل الوصفة.

دقيق (على حسب قبول العجن وفى العادي تقبل حوالى كوبين ونصف).

كوب سكر

كوب لبن(او زبادي)

نصف كوب زيت

اربع بيضات

فانيليا

عبوة بكينج بودر

رشة ملح

ملعقتين من الكاكاو الخام

مقادير عمل كيكه الشوكولاتة فى المنزلطريقة التحضير كيكة الشوكولاتة فى المنزل

نقوم بضرب البيض مع إضافة الفانيليا وخفقه جيداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي حسب ادواتك هناك من يبسط الأمر ويضربها بالخلاط العادي.

ثم اضافة السكر والزيت والزبادي أو الحليب على البيض

مع الاستمرار في الخفق بالمضرب

ثم القيام بتجهيز المواد الجافة( مسحوق الدقيق مع رشه الملح ،و اضافة خميرة البيكنج بودر والكاكاو الخام) مع تقليب هذه المكونات حتى تتجانس مع بعضها ثم رفعها على المواد السائلة التي تم خفقها بالمضرب.

نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها البعض الى ان يصبح العجين متسلسل وطري.

ثم نقوم بدهن الصينية بملعقة زيت ورشه دقيق حتى لا تلصق بها أن عجينه .

ثم بعد ذلك نصب كل المكونات بعد عجنها في هذه االصينية

تشغيل الفرن على درجه حراره 180

ملحوظه هامه ضروري تسخين الفرن اولا قبل دخول صينيه الكيكة، لأنها من اهم عوامل نجاح الكيكة إدخال الصينية على نار شديدة

كما يجب تشغيل الفرن قبل تجهيز الكيكة بربع ساعه على الاقل. لأن ذلك يوفر عليك الوقت.

المرحلة الأخيرة هو ان تقوم بوضع الصينية داخل الساخن لمدة 10 دقائق ثم تقوم بتهدئة النار عليها حتى لا تحترق لمدة 45 دقيقه

أسرار مهمة جدا لنجاح كل أنواع الكيك

عد فتح الفرن على الكيكة الا بعد نصف ساعة على الأقل لأن ذلك يؤدي الى هبوط ارتفاع الكيكة بسبب دخول الهواء إليها من خلال الفتح ،وهي من أهم عوامل نجاح الكيكة

عدم خروج الكيكة مباشرة من الفرن

من أهم عوامل نجاح الكيكة هو عدم خروج الكيكة مباشره يجب الانتظار قليلا حتى تهدأ سخونة الكيكة لأن ذلك يؤدى إلى هبوط ارتفاع الكيكة ايضا

اشعال نار الفرن قبل دخول الكيكة

كما ذكرنا سابقاً لابد من دخول الكيكة على فرن ساخن جدا لارتفاع الكيكة مباشره .