طريقة عمل خبز الفينو الصغير “الصمون”

خبز الفينو من أنواع المخبوزات التي لها استخدامات عديدة ويعتبر الأكثر شعبية نظراً لأنه خفيف وسهل الهضم ويتم تحضيره بطريقة سهلة بجانب إمكانية استخدامه لتحضير كافة أصناف السندوتشات، والجميع يحصل عليه من المخابز ولكن يمكن بكل سهولة خبزه في المنزل، وفي هذا المقال نوضح لكم المكونات المطلوبة لعمل خبز الفينو الرائع وكذلك الخطوات اللازمة اتباعها من أجل التحضير.مكونات عمل خبز الفينو
ستكونين بحاجة إلى المكونات الآتية عند تحضير خبز الفينو الصغير في المنزل وذلك لتحصلي عليه بنفس الشكل والمذاق مثل ما تحصلين عليه من المخابز:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان خميرة جافة.
- ملعقة ونصف صغيرة من السكر.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من محسن الخبز.
- ماء دافئ لعمل العجينة.
- بيضة.
- نمزج كل من الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء الدافئ في وعاء صغير ثم نترك العجين جانبا حتى يختمر وتظهر فقاعات الهواء أعلاه.
- ننخل الطحين ومحسن الخبز والملح معا في وعاء آخر عميق.
- نضيف مزيج الخميرة على الطحين ونقلب بالمعلقة حتى يمتزجان تماماً.
- نضيف الماء الدافئ بالتدريج إلى خليط الطحين مع عجنه باليد حتى يصبح عجيناً ناعماً يسهل تشكيله باليد.
- ندهن وعاء كبير بالقليل من الزيت ثم تنقل العجينة إليه ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه ويختمر.
- ننثر القليل من الطحين على الطاولة ونضع عليه العجين، ثم نقسمه إلى كرات صغيرة بعد ذلك نفرد كل كرة بكف اليد على هيئة دائرة بيضاوية الشكل، ونلف الدائرة على هيئة إسطوانةِ ونغلقها من الأطراف جيداً.
- نرص أرغفة الخبز على صواني الفرن كبيرة الحجم مع ترك مسافة بين كل رغيف والآخر، بعد ذلك نغطي الخبز بمناشف المطبخ.
- نترك الصواني في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة أو حتى تختمر الأرغفة ويَتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ندهن أرغفة الخُبز بالبيض المخفوق ونضع الصوانىِ فى الفرن الساخن.
- نترك الصواني في الفرن لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج وترتفع وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم استخراج الخبز من صواني الفرن ويتم تخزينه في أكياس للحفاظ عليه.
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خبز الفينو من أنواع المخبوزات التي لها استخدامات عديدة ويعتبر الأكثر شعبية نظراً لأنه خفيف وسهل الهضم ويتم تحضيره بطريقة سهلة بجانب إمكانية استخدامه لتحضير كافة أصناف السندوتشات، والجميع يحصل عليه من المخابز ولكن يمكن بكل سهولة خبزه في المنزل، وفي هذا المقال نوضح لكم المكونات المطلوبة لعمل خبز الفينو الرائع وكذلك الخطوات اللازمة اتباعها من أجل التحضير.مكونات عمل خبز الفينو
ستكونين بحاجة إلى المكونات الآتية عند تحضير خبز الفينو الصغير في المنزل وذلك لتحصلي عليه بنفس الشكل والمذاق مثل ما تحصلين عليه من المخابز:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان خميرة جافة.
- ملعقة ونصف صغيرة من السكر.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من محسن الخبز.
- ماء دافئ لعمل العجينة.
- بيضة.
- نمزج كل من الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء الدافئ في وعاء صغير ثم نترك العجين جانبا حتى يختمر وتظهر فقاعات الهواء أعلاه.
- ننخل الطحين ومحسن الخبز والملح معا في وعاء آخر عميق.
- نضيف مزيج الخميرة على الطحين ونقلب بالمعلقة حتى يمتزجان تماماً.
- نضيف الماء الدافئ بالتدريج إلى خليط الطحين مع عجنه باليد حتى يصبح عجيناً ناعماً يسهل تشكيله باليد.
- ندهن وعاء كبير بالقليل من الزيت ثم تنقل العجينة إليه ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه ويختمر.
- ننثر القليل من الطحين على الطاولة ونضع عليه العجين، ثم نقسمه إلى كرات صغيرة بعد ذلك نفرد كل كرة بكف اليد على هيئة دائرة بيضاوية الشكل، ونلف الدائرة على هيئة إسطوانةِ ونغلقها من الأطراف جيداً.
- نرص أرغفة الخبز على صواني الفرن كبيرة الحجم مع ترك مسافة بين كل رغيف والآخر، بعد ذلك نغطي الخبز بمناشف المطبخ.
- نترك الصواني في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة أو حتى تختمر الأرغفة ويَتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ندهن أرغفة الخُبز بالبيض المخفوق ونضع الصوانىِ فى الفرن الساخن.
- نترك الصواني في الفرن لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج وترتفع وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم استخراج الخبز من صواني الفرن ويتم تخزينه في أكياس للحفاظ عليه.
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