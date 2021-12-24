طريقة عمل خبز الفينو الصغير “الصمون”

خبز الفينو من أنواع المخبوزات التي لها استخدامات عديدة ويعتبر الأكثر شعبية نظراً لأنه خفيف وسهل الهضم ويتم تحضيره بطريقة سهلة بجانب إمكانية استخدامه لتحضير كافة أصناف السندوتشات، والجميع يحصل عليه من المخابز ولكن يمكن بكل سهولة خبزه في المنزل، وفي هذا المقال نوضح لكم المكونات المطلوبة لعمل خبز الفينو الرائع وكذلك الخطوات اللازمة اتباعها من أجل التحضير.

ستكونين بحاجة إلى المكونات الآتية عند تحضير خبز الفينو الصغير في المنزل وذلك لتحصلي عليه بنفس الشكل والمذاق مثل ما تحصلين عليه من المخابز:

كيلو من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان خميرة جافة.

ملعقة ونصف صغيرة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

ماء دافئ لعمل العجينة.

بيضة.