اعملي الذ بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

البقلاوة من اشهي واحلي أنواع الحلويات الشرقية المميزة والتي تشتهر وتنتشر في غالبية الدول العربية وخاصة في مصر، وللبقلاوة العديدة من الطرق المختلفة لتقديمها فمن الممكن عمل البقلاوة بكذا شكل فمنها على شكل مربعات أو على شكل مثلثات أو علي شكل أصابع، وكما أن البقلاوة لها العديد من الحشوات المتنوعة واللذيذة ومن ضمن هذه الحشوات البقلاوة المحشية بالمكسرات أو البقلاوة المحشية بالقشطة وغيرها الكثير، ولكى تكون البقلاوة مميزة بطعم رائع لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل المضاف اليها، ونظرا لمذاق وطعم البقلاوة الشهي واللذيذ تسعى غالبية السيدات في البحث عن افضل وأسرع وأسهل طريقة لعملها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من محلات المخبوزات والحلويات والتي تباع بأسعار مرتفعة. طريقة عمل البقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة

كوب كبير من السمنة أو الزبدة

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد .

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل ما نقوم بوضع صينية البقلاوة بها.

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن .

نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى .

بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها . طريقة عمل البقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير الوسوم

البقلاوة من اشهي واحلي أنواع الحلويات الشرقية المميزة والتي تشتهر وتنتشر في غالبية الدول العربية وخاصة في مصر، وللبقلاوة العديدة من الطرق المختلفة لتقديمها فمن الممكن عمل البقلاوة بكذا شكل فمنها على شكل مربعات أو على شكل مثلثات أو علي شكل أصابع، وكما أن البقلاوة لها العديد من الحشوات المتنوعة واللذيذة ومن ضمن هذه الحشوات البقلاوة المحشية بالمكسرات أو البقلاوة المحشية بالقشطة وغيرها الكثير، ولكى تكون البقلاوة مميزة بطعم رائع لابد من تقليل كمية الشربات أو العسل المضاف اليها، ونظرا لمذاق وطعم البقلاوة الشهي واللذيذ تسعى غالبية السيدات في البحث عن افضل وأسرع وأسهل طريقة لعملها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من محلات المخبوزات والحلويات والتي تباع بأسعار مرتفعة. طريقة عمل البقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة

كوب كبير من السمنة أو الزبدة

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد .

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل ما نقوم بوضع صينية البقلاوة بها.

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن .

نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى .

بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها . طريقة عمل البقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

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