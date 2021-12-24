ضعيها لشعرك والفراغات بالليل ولن تصدقي النتيجة شعر طويل وكثيف زي شعر الهنديات بمكون واحد فقط

من أبرز المشاكل الفتيات هي مشكلة الشعر الذي لا يطول ‏بصورة سريعة خصوصا أن هناك العديد من الفتيات يريدون تجربة قص الشعر ولكن دائما يخشون من فكرة أن الشعر لا يعود إلى طبيعته مرة أخرى، ‏لذلك يبتعدون عن تجربة قص الشعر ولكن هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتطويل الشعر، ‏وربما اعتدنا دائما أن تكون الخلطة الكيميائية أكثر فعالية وعندما نقوم بإحضار منتجات من الصيدلية فإنها تؤثر على البشرة بشكل اكبر من تأثير الخلطات الطبيعية على البشرة لكن في العناية بالشعر يكون الامر مختلف قليلا لانه عندما نقوم باستخدام خلطات طبيعية و مواد طبيعية خام فإننا نقوم بتحفيز بويصلات الشعر على النمو بشكل اسرع، ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن الخلطة الطبيعية التي تؤدي إلى تطويل الشعر في فترة قياسية كما أنها تعمل على تكثيفه ‏وهذه الخلطة هي ‏خلطة الزيت الزيتون والبيض.

‏مكونات خلطة زيت الزيتون والبيض لتطويل الشعر

زيت الزيتون من الزيوت المحفزة لنمو الشعر ذلك يمكن استخدامها للحفاظ على طول الشعر وعندما نقوم بوضع بعض المكونات الأخرى مع زيت الزيتون فإنه يعمل بشكل أكبر على تحفيز نمو الشعر، ‏كما أنه يكون لطيف على البشرة ولا يسبب أي اضرار جانبية بالعكس يعمل على تطويل الشعر والتخلص من القشرة ويعطي رائحة جميلة للشعر وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى اضافة هذا زيت الزيتون حتى نحصل على نتيجة التي نريدها في تطويل الشعر وهذه المكونات هي:

صفار البيض.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الطبيعي.

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طريقة عمل خلطة تطويل الشعر باستخدام زيت الزيتون والبيض

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها عند عمل خلطة تطويل الشعر باستخدام زيت الزيتون والبيض وهذه الخطوات هي:

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