محشي الكرنب بالخلطة المظبوطة كالمطاعم أفضل وجبة ساخنة تدفينا في البرد

يعتبر محشي الكرنب من الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريعة، فيكثر تناول محشي الكرنب في فصل الشتاء فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير محشي الكرنب بصورة تفصيلية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير محشي الكرنب.

تحضير محشي الكرنب

يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات سهلة وسريعة للغاية كما أن المقادير سهلة الشراء ومتوفرة بنسبة كبيرة وإليكم في السطور الأتية مقادير تحضير محشي الكرنب.

رأس من الكرنب متوسطة الحجم. كأسان ونصف الكأس من الأرز. ثمرتان من البصل المفروم. حزمة من الكزبرة المفرومة. حزمة من الشبت المفروم. حزمة من البقدونس المفروم. كأس من الطماطم المفرومة. ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. فصان من الثوم المفروم. مكعبان من مرق الدجاج. رشة صغيرة من الملح. فلفل أسود. ملعقة كبيرة من الكمون. خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البهارات.

مكونات محشي الكرنبخطوات تحضير محشي الكرنب

يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة وسهلة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.

يتم نقع الأرز بعد غسله في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفرومين. يتم تقليب المكونات جيدًا مع بعضها مع إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ويتم التقليب مرة أخرى. يتم إضافة الطماطم المفرومة للخليط وتقلب المكونات جيداً وتترك الخلطة جانباً. بعد ذلك يتم ملء إناء بالمياه ثم تركه على النار لحين الغليان ثم وضع أوراق الكرنب في المياه المغلية ثم يتم إخراج وفرد الأوراق المسلوقة. الخطوة التالية يتم تقطيع أوراق الكرنب إلى قطع حجمها متوسط. الحصول على الأوراق ثم يتم وضع فيها حشوة الأرز ويتم لفها على هيئة أصابع مع غلقها بشكل محكم ويتم تكرار هذه العملية حتى الانتهاء من الكمية بأكملها. يتم وضع أصابع محشي الكرنب في حلة عميقة ثم يتم وضعها جانبًا. يتم الحصول على إناء ويتم وضعها على النار ثم يتم وضع البصل والثوم في الزيت لحين أن يذبل. بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون مرق الدجاج إلى الإناء السابق. يتم إضافة كمية من المياه لحين أن تغمر كافة المكونات. بعد ذلك يتم وضع الخليط على المحشي وتركه لحين أن ينضج. يتم إضافة عصير الليمون وترك المحشي لمدة خمسين دقيقة على نار هادئة لحين أن يتم النضج.

كيلو جرام من الأرز البلدي. رأس من الملفوف كبيرة الحجم. كيلو جرام من الطماطم الحمراء. ثلاثة ربطات بقدونس طازج. ثلاثة ربطات شبت أخضر. ثلاثة ربطات كزبرة خضراء. ملعقة نعناع مفروم. ملعقة كرفس مفروم. بصلتان كبيرتان. فصان ثوم مفرومان. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. كمون مطحون. شطة ناعمة. بهارات محشي. مكعبان مرقة دجاج. فلفل أخضر حار أو بارد.

تنظف الطماطم جيداً وتفرم وتوضع على نار متوسطة لتتسبك حتى تصبح صلصة. يتم تنظيف البصل وفرمه ووضعه في مقلاة على نار متوسطة مع اضافة القليل من الزيت والتقليب حتى يصبح لون البصل ذهبي. يضاف البصل المحمر للصلصة المسبكة مع التقليب. يضاف الملح والفىفل الأسمر والكمون والبهارات للخليط وتقلب الصلصة جيداً. يقطع الملفوف إلى قطع صغيرة بحجم كف اليد ويتم سلقه في الماء المغلي. يصفى الملفوف من الماء المغلى ويشطف بالماء البارد ويترك جانباً. تغسل الخضروات من شبت وكزبرة وبقدونس وكرفس وتقطع إلى قطع صغيرة. يغسل الأرز جيداً بالماء ويصفى ويوضع في إناء كبير ويوضع عليه الخضرة والصلصة المسبكة. توضع كافة المكونات على بعضها وتقلب جيداً وتجهز للحشو داخل الملفوف. يتم فرد ورقة من ورقات الملفوف على طبق ويتم وضع مقدار ملعقة من حشوة الأرز على طرف الورقة. يتم لف الورقة جيداً وقفلها من الجوانب. تكرر نفس الخطوات حتى انتهاء الكمية. يرص الملفوف في حلة بالتساوي حتى يصل مقدار ثلثين الحلة لا أكثر. يضاف الماء أو المرق الكافي لتسوية الملفوف ويضاف للماء القليل من الملح والصلصة وعصير الليمون. يتم تحريك الحلة يميناً ويساراً حتى يصل الماء إلى الأسفل. يرفع محشي الملفوف على نار متوسطة حتى يتشرب الماء تماماً. ينقل محشي الملفوف على نار هادئة ليتم نضجه وتسويته بشكل صحيح. يقلب محشي الملفوف في طبق التقديم ويقدم بألف هنا بجوار اللحوم والشوربة. يتم تزيين وجه الملفوف بشرائح الليمون والبقدونس المفروم.

ثمرة ملفوف ” كرنب ” متوسطة الحجم. ربع كيلو جرام لحم مفروم وسط. ثمرة بصل مفرومة فرماً ناعماً. كوبان من الأرز المصري. كوبان من الطماطم المفرومة. نصف كوب ماء. ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم. ملعقة صغيرة ملح طعام. ملعقة صغيرة بهارات لحم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة. خمسة فصوص من الثوم المهروس. عصير ليمونتين كبيرتان. ملعقة كبيرة نعناع ناشف. ماء للتسوية.

يتم فصل أوراق الملفوفة وإزالة الأجزاء الغليظة منها واستخدام الرقيق فقط. يسخن الماء في قدر كبير وتسلق به أوراق الملفوف حتى تصبح طرية قليلا. يتم تصفية الملفوف من الماء المغلي ويشطف بالماء البارد ويصفى. تحضر الحشوة عن طريق خلط اللحم والبصل وصلصة والملح والبهار والبابريكا والماء. يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط داخل كل ورقة ملفوف وتلف جيداً على سطح مستوي.

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