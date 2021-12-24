بتتبيلة وخلطة لذيذة أعملي ألذ طبق عجة مصرية بطريقة مختلفة وطعم جنان

تعد العجة أكلة من ضمن الأكلات الشعبية التي يحبها معظم الأشخاص فهي تشتهر وتنتشر بكثرة في مصر فأغلبية الناس يتناولونها في وجبة الإفطار لأنها من الوجبات الخفيفة علي المعدة، وتكون العجة عبارة عن قرص من العجينة والتي تتكون من البيض والدقيق وأنواع من الخضراوات ولكن تختلف طريقة العجة من دولة لآخري، في مكوناتها وفي طريقة تجهيزها ولكننا نقدم إليكم من خلال موقعنا هذ طريقة عمل العجة المصرية بطريقة إقتصادية وبدون تكلفة حيث أنها تعتبر من الأكلات التي يمكن تحضيرها في أقل وقت وبدون أي جهد ومن الممكن أن نقوم بعمل العجة بالحليب فهي أيضا تتميز بمذاق رائع وجميل وتجذب إليها الكثير. مكونات العجة المصرية خمس بيضات.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

كمية من البقدونس.

كمية من الكزبرة الخضراء.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل العجة المصرية قومي بتجهيز طاسة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت وعند تسخين الزيت نضع بصلة واحدة متوسطة الحجم ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونقوم بتقليبها حتي تكون باللون الذهبي ثم يتم رفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به خمس بيضات وثمرة واحدة من الطماطم ويتم تقطيعها أيضا علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضيف ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويكون علي شكل مكعبات تشبه البصل والطماطم.

ثم قومي بوضع كمية من البقدونس والكزبرة الخضراء المفرومة ناعم ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون وبعد ذلك قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ونخفق البيض جيدا.

ونضيف نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض ثم نقوم بالتقليب مرة آخري وإذا كانت العجينة تحتاج إلي كمية من الماء ممكن أن نضيف إليها، وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

ثم قومي بتحضير صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزيت النباتي وبعد ذلك نضع خلطة العجة في الصينية ونضعها في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلا ويتم تقطيعها علي شكل مربعات ونضعها في طبق مناسب ويتم تقديمها. مكونات العجة المصريةطريقة عمل العجة المصرية الوسوم

تعد العجة أكلة من ضمن الأكلات الشعبية التي يحبها معظم الأشخاص فهي تشتهر وتنتشر بكثرة في مصر فأغلبية الناس يتناولونها في وجبة الإفطار لأنها من الوجبات الخفيفة علي المعدة، وتكون العجة عبارة عن قرص من العجينة والتي تتكون من البيض والدقيق وأنواع من الخضراوات ولكن تختلف طريقة العجة من دولة لآخري، في مكوناتها وفي طريقة تجهيزها ولكننا نقدم إليكم من خلال موقعنا هذ طريقة عمل العجة المصرية بطريقة إقتصادية وبدون تكلفة حيث أنها تعتبر من الأكلات التي يمكن تحضيرها في أقل وقت وبدون أي جهد ومن الممكن أن نقوم بعمل العجة بالحليب فهي أيضا تتميز بمذاق رائع وجميل وتجذب إليها الكثير. مكونات العجة المصرية خمس بيضات.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

كمية من البقدونس.

كمية من الكزبرة الخضراء.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل العجة المصرية قومي بتجهيز طاسة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت وعند تسخين الزيت نضع بصلة واحدة متوسطة الحجم ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونقوم بتقليبها حتي تكون باللون الذهبي ثم يتم رفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به خمس بيضات وثمرة واحدة من الطماطم ويتم تقطيعها أيضا علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضيف ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويكون علي شكل مكعبات تشبه البصل والطماطم.

ثم قومي بوضع كمية من البقدونس والكزبرة الخضراء المفرومة ناعم ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون وبعد ذلك قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ونخفق البيض جيدا.

ونضيف نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض ثم نقوم بالتقليب مرة آخري وإذا كانت العجينة تحتاج إلي كمية من الماء ممكن أن نضيف إليها، وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

ثم قومي بتحضير صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزيت النباتي وبعد ذلك نضع خلطة العجة في الصينية ونضعها في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلا ويتم تقطيعها علي شكل مربعات ونضعها في طبق مناسب ويتم تقديمها. مكونات العجة المصريةطريقة عمل العجة المصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة وخلطة لذيذة أعملي ألذ طبق عجة مصرية بطريقة مختلفة وطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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