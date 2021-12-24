افضل طرق عمل السبانخ المصرية باللحمة الضانى والطعم الرائع واللذيذ بخطوات سهلة

تعتبر السبانخ من اهم الاطعمة المفيدة.وتحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية والمعادن التى يحتاجها الجسم.وتحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية والمعادن التى يحتاجها الجسم.بالإضافة الى فوائدها للوقاية من السرطان وخفض ضغط الدم وإزالة السموم من الجسم كما تحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم وغيرها من العناصر والمعادن. وسوف نبين طريقة عمل السبانخ فى الخطوات التالية .طريقة عمل السبانخ باللحمة بطريقة سهلة .طريقة عمل السبانخ باللحمة بطريقة سهلة المكونات والمقادير كيلو من اللحم الضانى او حسب الرغبة.

كذلك كيلو من السبانخ المقطعة .

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثلاث حبات طماطم مفرومة .

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة. طريقة التحضير والتجهيز يتم تقطيع اللحمة الى قطع حسب الرغبة.وتغسل جيدا ثم تترك جانبا. كذلك يتم غسل السبانخ وتقطيعها الى قطع صغيرة.

وضع البصل المفروم فى وعاء على النار بها الزيت ويقلب البصل حتى يصفر لونه. يتم وضع اللحمة على البصل واضافة بعض الفلفل الاسود والملح والبهارات وتقلب جيدا خمس دقائق . طريقة التحضير والتجهيز ثم اضافة الماء المناسب لسلق اللحمة ويغطى الوعاء ثم يترك حتى تنضج اللحمة.

فى حالة الرغبة فى الحصول على شوربة اللحمة او كمية منها.

فى وعاء اخر يتم وضع ملعقتان من السمن ثم اضافة البصل والثوم والتقليب حتى يصفر لونهما.

اضافة الطماطم المفرومة والصلصة وباقي الفلفل الاسود والكمون والملح والكزبرة الى المكونات وتقلب جيدا بعض الوقت.

اضافة كمية من الشوربة او مرق اللحمة الى الخليط ثم توضع السبانخ فى الوعاء وتقلب جيدا واذا كانت تحتاج بعض الماء نضيفة إليها.

ثم يغطى الوعاء وتترك السبانخ حتى النضج ثم تصفى اللحمة من الشوربة اى مرق اللحمة وتوضع مع السبانخ وتقلب خمس دقائق وترفع من على النار.

وفى حالة عدم الرغبة فى شوربة اللحمة تصفى اللحمة من الشوربة وتوضع فى اناء جانبا.

ثم تضاف الشوربة أو المرقة كلها الى وعاء السبانخ وتترك حتى النضج .

ويفضل اضافة كمية كافية من الماء عند سلق اللحمة تكفى الحصول على المرق وتكفى للسبانخ فى حالة الرغبة فى مرق اللحمة.

تقدم السبانخ مع اللحمة فى اطباق التقديم بجانب الارز والخبز والسلطات. هناك بعض الطرق التى تقوم بعمل السبانخ باللحمة والحمص وفيها يتم سلق الحمص ثم وضعة مع السبانخ واللحمة اثناء التسوية

كما يمكن عمل السبانخ باللحمة المفرومة حسب الرغبة كما يتم عملها بدون لحم ايض حسب الرغبة. الوسوم

تعتبر السبانخ من اهم الاطعمة المفيدة.وتحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية والمعادن التى يحتاجها الجسم.وتحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية والمعادن التى يحتاجها الجسم.بالإضافة الى فوائدها للوقاية من السرطان وخفض ضغط الدم وإزالة السموم من الجسم كما تحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم وغيرها من العناصر والمعادن. وسوف نبين طريقة عمل السبانخ فى الخطوات التالية .طريقة عمل السبانخ باللحمة بطريقة سهلة .طريقة عمل السبانخ باللحمة بطريقة سهلة المكونات والمقادير كيلو من اللحم الضانى او حسب الرغبة.

كذلك كيلو من السبانخ المقطعة .

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثلاث حبات طماطم مفرومة .

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة. طريقة التحضير والتجهيز يتم تقطيع اللحمة الى قطع حسب الرغبة.وتغسل جيدا ثم تترك جانبا. كذلك يتم غسل السبانخ وتقطيعها الى قطع صغيرة.

وضع البصل المفروم فى وعاء على النار بها الزيت ويقلب البصل حتى يصفر لونه. يتم وضع اللحمة على البصل واضافة بعض الفلفل الاسود والملح والبهارات وتقلب جيدا خمس دقائق . طريقة التحضير والتجهيز ثم اضافة الماء المناسب لسلق اللحمة ويغطى الوعاء ثم يترك حتى تنضج اللحمة.

فى حالة الرغبة فى الحصول على شوربة اللحمة او كمية منها.

فى وعاء اخر يتم وضع ملعقتان من السمن ثم اضافة البصل والثوم والتقليب حتى يصفر لونهما.

اضافة الطماطم المفرومة والصلصة وباقي الفلفل الاسود والكمون والملح والكزبرة الى المكونات وتقلب جيدا بعض الوقت.

اضافة كمية من الشوربة او مرق اللحمة الى الخليط ثم توضع السبانخ فى الوعاء وتقلب جيدا واذا كانت تحتاج بعض الماء نضيفة إليها.

ثم يغطى الوعاء وتترك السبانخ حتى النضج ثم تصفى اللحمة من الشوربة اى مرق اللحمة وتوضع مع السبانخ وتقلب خمس دقائق وترفع من على النار.

وفى حالة عدم الرغبة فى شوربة اللحمة تصفى اللحمة من الشوربة وتوضع فى اناء جانبا.

ثم تضاف الشوربة أو المرقة كلها الى وعاء السبانخ وتترك حتى النضج .

ويفضل اضافة كمية كافية من الماء عند سلق اللحمة تكفى الحصول على المرق وتكفى للسبانخ فى حالة الرغبة فى مرق اللحمة.

تقدم السبانخ مع اللحمة فى اطباق التقديم بجانب الارز والخبز والسلطات. هناك بعض الطرق التى تقوم بعمل السبانخ باللحمة والحمص وفيها يتم سلق الحمص ثم وضعة مع السبانخ واللحمة اثناء التسوية

كما يمكن عمل السبانخ باللحمة المفرومة حسب الرغبة كما يتم عملها بدون لحم ايض حسب الرغبة.

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