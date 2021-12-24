بدون فرن ولا خميرة طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة بدون خميرة ولا فرن يمكن استخدام أي نوع من الحشوات والخضروات حسب الرغبة لما تحبون، من الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية لوجبة الفطور أو العشاء بجانب كوب من الشاي خبز مغذي ولذيذ لا يحتاج مجهود بأقل المكونات الموجودة يمكنك تحضيره، يمكن استعماله للأطفال في المدارس أو كوجبة في العمل بدلا من شراء الطعام الجاهز والوجبات السريعة فهذا أفضل بكثير. مقادير عجينة الخبز السريع مقادير عجينة الخبز السريع 3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات. كوب إلى كوب وربع ماء حسب احتياج العجينة. 2 ملعقة صغيرة ملح. الحشو / 3 ثمرات بطاطس مسلوقة ومهروسة – 2 ثمرة فلفل أخضر أو حار مقطع – بصل أخضر مفرومة نصف كوب – ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة. توابل (ملح وفلفل اسود – كمون مطحون – كزبرة جافة – زنجبيل بودر – بابريكا). طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة هذه الوصفة من المعجنات السهلة والسريعة مخبوزات منزلية مضمونة وناجحة:- في وعاء مجوف عميق ضعي الدقيق ورشة الملح ثم الماء بالتدريج مع العجن حتى تصبح العجينة متماسكة طرية ولكن لا تلتصق باليد.

تكور على هيئة 4 كرات متوسطة الحجم أو 3 حجم أكبر وتغطى العجينة وتترك ترتاح مدة تحضير الحشو.

ضعي البطاطس المهروسة في طبق وعليها البصل الأخضر المقطع والفلفل والتوابل والكزبرة المفرومة.

تخلط الحشو جيداً وتكور كرات بعدد العجينة.

خذي واحدة من العجينة وتفرد على رشة من الدقيق ثم ضعي في الوسط كرة الحشو وتغلق العجينة عليها.

ثم تفرد مرة أخرى بالنشابة بسمك رقيق نسبياً.

تسخن مقلاة مدهونة زيت أو سمن على النار متوسطة ثم توضع الفطائر واحدة تلو الأخرى وتدهن أيضاً بالسمن.

تقلب على الوجه الأخر حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح الجميل.

قومي بعمل هذه الطريقة حتى تكملة كل الفطائر اللذيذة في المقلاة.

تغطي الفطائر بقماشة نظيفة حتى تحتفظ بها طرية لحين الانتهاء من كل الكمية وتقدم..صحتين وهنا. ملحوظ: يمكن استخدام فلفل حار مع الفلفل الأخضر أو الألوان يعطي نكهة لذيذة لمن يحب الطعام الحار، وكما ذكرنا في السابق يمكن استخدام أي نوع حشو مثل إضافة الجبن الموزاريلا، ماعدا الخضروات التي بها نسبة ماء مثل الطماطم. الوسوم

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة بدون خميرة ولا فرن يمكن استخدام أي نوع من الحشوات والخضروات حسب الرغبة لما تحبون، من الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية لوجبة الفطور أو العشاء بجانب كوب من الشاي خبز مغذي ولذيذ لا يحتاج مجهود بأقل المكونات الموجودة يمكنك تحضيره، يمكن استعماله للأطفال في المدارس أو كوجبة في العمل بدلا من شراء الطعام الجاهز والوجبات السريعة فهذا أفضل بكثير. مقادير عجينة الخبز السريع مقادير عجينة الخبز السريع 3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات. كوب إلى كوب وربع ماء حسب احتياج العجينة. 2 ملعقة صغيرة ملح. الحشو / 3 ثمرات بطاطس مسلوقة ومهروسة – 2 ثمرة فلفل أخضر أو حار مقطع – بصل أخضر مفرومة نصف كوب – ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة. توابل (ملح وفلفل اسود – كمون مطحون – كزبرة جافة – زنجبيل بودر – بابريكا). طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة هذه الوصفة من المعجنات السهلة والسريعة مخبوزات منزلية مضمونة وناجحة:- في وعاء مجوف عميق ضعي الدقيق ورشة الملح ثم الماء بالتدريج مع العجن حتى تصبح العجينة متماسكة طرية ولكن لا تلتصق باليد.

تكور على هيئة 4 كرات متوسطة الحجم أو 3 حجم أكبر وتغطى العجينة وتترك ترتاح مدة تحضير الحشو.

ضعي البطاطس المهروسة في طبق وعليها البصل الأخضر المقطع والفلفل والتوابل والكزبرة المفرومة.

تخلط الحشو جيداً وتكور كرات بعدد العجينة.

خذي واحدة من العجينة وتفرد على رشة من الدقيق ثم ضعي في الوسط كرة الحشو وتغلق العجينة عليها.

ثم تفرد مرة أخرى بالنشابة بسمك رقيق نسبياً.

تسخن مقلاة مدهونة زيت أو سمن على النار متوسطة ثم توضع الفطائر واحدة تلو الأخرى وتدهن أيضاً بالسمن.

تقلب على الوجه الأخر حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح الجميل.

قومي بعمل هذه الطريقة حتى تكملة كل الفطائر اللذيذة في المقلاة.

تغطي الفطائر بقماشة نظيفة حتى تحتفظ بها طرية لحين الانتهاء من كل الكمية وتقدم..صحتين وهنا. ملحوظ: يمكن استخدام فلفل حار مع الفلفل الأخضر أو الألوان يعطي نكهة لذيذة لمن يحب الطعام الحار، وكما ذكرنا في السابق يمكن استخدام أي نوع حشو مثل إضافة الجبن الموزاريلا، ماعدا الخضروات التي بها نسبة ماء مثل الطماطم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فرن ولا خميرة طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في المقلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.