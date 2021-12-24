كباب الحلة هو من اشهر اكلات اللحوم عند المصرين الذين قاموا بتطويرها وابتكروا فيها وهو أكثر من طريقة كباب حلة مكون من لحوم وبصل فقط وكباب الحلة لالبطاطس وهو تم اضافة البطاطس للحوم وكباب حلة بالخضروات .. الخ، ويعتبر هو من أشهى الاكلات وعلى الرغم انه اكلة مصرية الا انه اشتهر في العالم العربي أجمع ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس. كباب الحلة بالبطاطس المكونات كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ثمانية رؤوس بصل بحجم صغير جداً.

عشرون حبة بطاطس صغيرة الحجم.

نصف لتر كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة طحين.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

ورقتا غار.

خمسة فصوص ثوم صحيح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزيت ونضع الثوم حتى يتشوح والبهارات معه حتى تظهر رائحتها قوية ثم نضيف البصل ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يذبل البصل ويأخذ لزن ذهبي ثم نضع اللحم على البصل والبهارات ونقوم بتقليبه جيدا حتى تقفل مسامه وينزل الماية ويتغير لونه ونتركه علىىالنار لمدة خمس دقائق مع التقليب من وقت لأخر ثم نقوم باضافة الماء ااساخن ولا بد ان يكون الماء ساخن ثم نقوم بالقليب ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تغلي حتى تغلي الماء جيدا وتمتزج المكونات معا ثم نقوم باضافة كريمة الطهي على المكونات ثم نقوم بتقليبها ثم نتركها لمدة خمس دقائق على الاقل حتى تنضج اللحم واذا كا قوم الكريمة خفيف يمكن ان نحضر طحينة ونقوم بتدويبها في ربع كوب من الماء ونضيفها الى المكونات ثم نضع البطاطس المكعبات ونتركها على نار هادئة حتى تنضج تماما هي واللحمة وتصبح جاهزة ثم نضعها في طبق التقديم ويمكن تقديم معها الارز بالشعرية.

ولعمل كباب حلة فقط لا نقوم بأضافة البطاطس، وكباب الحلة باالخضروات هو احضار كميات صغيرة من جميع الخضروات مثل البطاطس والفاصوليا والبازلاء والكوسة ووضعهم على اللحمة ونتركهم حتى تتسبك وتنضج الخضروات. كباب الحلة بالبطاطس المكوناتطريقة التحضير الوسوم

كباب الحلة هو من اشهر اكلات اللحوم عند المصرين الذين قاموا بتطويرها وابتكروا فيها وهو أكثر من طريقة كباب حلة مكون من لحوم وبصل فقط وكباب الحلة لالبطاطس وهو تم اضافة البطاطس للحوم وكباب حلة بالخضروات .. الخ، ويعتبر هو من أشهى الاكلات وعلى الرغم انه اكلة مصرية الا انه اشتهر في العالم العربي أجمع ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس. كباب الحلة بالبطاطس المكونات كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ثمانية رؤوس بصل بحجم صغير جداً.

عشرون حبة بطاطس صغيرة الحجم.

نصف لتر كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة طحين.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

ورقتا غار.

خمسة فصوص ثوم صحيح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزيت ونضع الثوم حتى يتشوح والبهارات معه حتى تظهر رائحتها قوية ثم نضيف البصل ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يذبل البصل ويأخذ لزن ذهبي ثم نضع اللحم على البصل والبهارات ونقوم بتقليبه جيدا حتى تقفل مسامه وينزل الماية ويتغير لونه ونتركه علىىالنار لمدة خمس دقائق مع التقليب من وقت لأخر ثم نقوم باضافة الماء ااساخن ولا بد ان يكون الماء ساخن ثم نقوم بالقليب ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تغلي حتى تغلي الماء جيدا وتمتزج المكونات معا ثم نقوم باضافة كريمة الطهي على المكونات ثم نقوم بتقليبها ثم نتركها لمدة خمس دقائق على الاقل حتى تنضج اللحم واذا كا قوم الكريمة خفيف يمكن ان نحضر طحينة ونقوم بتدويبها في ربع كوب من الماء ونضيفها الى المكونات ثم نضع البطاطس المكعبات ونتركها على نار هادئة حتى تنضج تماما هي واللحمة وتصبح جاهزة ثم نضعها في طبق التقديم ويمكن تقديم معها الارز بالشعرية.

ولعمل كباب حلة فقط لا نقوم بأضافة البطاطس، وكباب الحلة باالخضروات هو احضار كميات صغيرة من جميع الخضروات مثل البطاطس والفاصوليا والبازلاء والكوسة ووضعهم على اللحمة ونتركهم حتى تتسبك وتنضج الخضروات. كباب الحلة بالبطاطس المكوناتطريقة التحضير

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