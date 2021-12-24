أسرار سحرية في تحضير أصابع الجلاش الذهبية في المنزل بالخطوات أحلى حلويات شرقية

تعد أصابع الجلاش الذهبية واحدة من أشهر الوجبات التي يتم وضعها بعد الإفطار، وهذا بسبب ما تقدمه أصابع الجلاش الذهبية من حلاوة، ويتم أيضًا أعتماد تلك الوجبة في الحفلات والمناسبات الرئيسية، ويوجد منها الكثير من الأنواع أفضلهم هو نوع أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات، وأصابع الجلاش بالقشطة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول أصابع الجلاش الذهبية تابع هذا المقال.أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات
تعد مكونات أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات مكونات بسيطة، وتلك المكونات على رغم من أنها سهلة التحضير، وسهلة الجلب إلا أنها تعطي طعمًا مميزًا جدًا في الواقع، وفي نهاية المطاف تلك المكونات مكونات حصرية، وجميلة في حالة إن كنت ترغب فيها، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:مكونات أصابع الجلاش الذهبية
- باكيت من الجلاش.
- مكسرات مطحونة من كلٍ من: لوز، وبندق، وجوز -بحسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمن.
- قطر.
إن خطوات تحضير أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات هي خطوات بسيطة وسهلة التحضير، وهذا في حالة أن كنتي ترغبين في تحضيرها في المنزل، وتلك الخطوات سريعة التحضير، أي لا تستغرق وقتًا طويلً، وفي حالة رغبتك في معرفة تلك الخطوات سريعة التحضير تابعي النقاط التالية:
- نخلط كلًا من الجوز، واللوز، والبندق، والقرفة، والسكر في طبق جانبي، وهذا بهدف عمل خليط جاهز للتحضير، وبسرعة.
- نجهز صينية للفرن، وتكون مستطيلة الشكل، ومن ثم نعمل على دهان تلك القطعة بالزيت، وهذا بهدف تسهيل الطبخ عليها.
- نقوم بفرد ورق الجلاش على السطح الخاص بمستوى الصينينة، وهذا مع مراعاة تغطية تلك الورقة بقطعة من القماش، وهذا بهدف عدم جفاف تلك الورقة.
- نعمل على تقطيع ورقة الجلاش إلى نصفين، ونقوم بدهن كل نصف منها بكمية مناسبة جدًا من الزيت.
- نقوم بفرد ورقة الجلاش بشكل طولي، وهذا حتى تكون الجهة العريضة من الورقة في إتجاهنا، نقوم بوضع معلقة من الحشو في زاوية العجينة، ونقوم بهذا في شكل أفقي.
- نلف ورقة الجلاش على شكل أصبع رفيع.
- نعمل على تكملة حشو ما تبقي من رقائق الجلاش، ومن ثم نعمل على رصها في الصينية، وندهن أصابع الجلاش الذهبية بالسمن، ونقطع الورقة إلى نصفين.
- ندخل الصينية في الفرن وهذا على درجة حرارة مئة وثمانين.
الوسوم
تعد أصابع الجلاش الذهبية واحدة من أشهر الوجبات التي يتم وضعها بعد الإفطار، وهذا بسبب ما تقدمه أصابع الجلاش الذهبية من حلاوة، ويتم أيضًا أعتماد تلك الوجبة في الحفلات والمناسبات الرئيسية، ويوجد منها الكثير من الأنواع أفضلهم هو نوع أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات، وأصابع الجلاش بالقشطة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول أصابع الجلاش الذهبية تابع هذا المقال.أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات
تعد مكونات أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات مكونات بسيطة، وتلك المكونات على رغم من أنها سهلة التحضير، وسهلة الجلب إلا أنها تعطي طعمًا مميزًا جدًا في الواقع، وفي نهاية المطاف تلك المكونات مكونات حصرية، وجميلة في حالة إن كنت ترغب فيها، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:مكونات أصابع الجلاش الذهبية
- باكيت من الجلاش.
- مكسرات مطحونة من كلٍ من: لوز، وبندق، وجوز -بحسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمن.
- قطر.
إن خطوات تحضير أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات هي خطوات بسيطة وسهلة التحضير، وهذا في حالة أن كنتي ترغبين في تحضيرها في المنزل، وتلك الخطوات سريعة التحضير، أي لا تستغرق وقتًا طويلً، وفي حالة رغبتك في معرفة تلك الخطوات سريعة التحضير تابعي النقاط التالية:
- نخلط كلًا من الجوز، واللوز، والبندق، والقرفة، والسكر في طبق جانبي، وهذا بهدف عمل خليط جاهز للتحضير، وبسرعة.
- نجهز صينية للفرن، وتكون مستطيلة الشكل، ومن ثم نعمل على دهان تلك القطعة بالزيت، وهذا بهدف تسهيل الطبخ عليها.
- نقوم بفرد ورق الجلاش على السطح الخاص بمستوى الصينينة، وهذا مع مراعاة تغطية تلك الورقة بقطعة من القماش، وهذا بهدف عدم جفاف تلك الورقة.
- نعمل على تقطيع ورقة الجلاش إلى نصفين، ونقوم بدهن كل نصف منها بكمية مناسبة جدًا من الزيت.
- نقوم بفرد ورقة الجلاش بشكل طولي، وهذا حتى تكون الجهة العريضة من الورقة في إتجاهنا، نقوم بوضع معلقة من الحشو في زاوية العجينة، ونقوم بهذا في شكل أفقي.
- نلف ورقة الجلاش على شكل أصبع رفيع.
- نعمل على تكملة حشو ما تبقي من رقائق الجلاش، ومن ثم نعمل على رصها في الصينية، وندهن أصابع الجلاش الذهبية بالسمن، ونقطع الورقة إلى نصفين.
- ندخل الصينية في الفرن وهذا على درجة حرارة مئة وثمانين.
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