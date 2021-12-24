أسرار سحرية في تحضير أصابع الجلاش الذهبية في المنزل بالخطوات أحلى حلويات شرقية

تعد أصابع الجلاش الذهبية واحدة من أشهر الوجبات التي يتم وضعها بعد الإفطار، وهذا بسبب ما تقدمه أصابع الجلاش الذهبية من حلاوة، ويتم أيضًا أعتماد تلك الوجبة في الحفلات والمناسبات الرئيسية، ويوجد منها الكثير من الأنواع أفضلهم هو نوع أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات، وأصابع الجلاش بالقشطة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول أصابع الجلاش الذهبية تابع هذا المقال.

تعد مكونات أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات مكونات بسيطة، وتلك المكونات على رغم من أنها سهلة التحضير، وسهلة الجلب إلا أنها تعطي طعمًا مميزًا جدًا في الواقع، وفي نهاية المطاف تلك المكونات مكونات حصرية، وجميلة في حالة إن كنت ترغب فيها، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

باكيت من الجلاش.

مكسرات مطحونة من كلٍ من: لوز، وبندق، وجوز -بحسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من السكر.

سمن.

قطر.

إن خطوات تحضير أصابع الجلاش الذهبية بالمكسرات هي خطوات بسيطة وسهلة التحضير، وهذا في حالة أن كنتي ترغبين في تحضيرها في المنزل، وتلك الخطوات سريعة التحضير، أي لا تستغرق وقتًا طويلً، وفي حالة رغبتك في معرفة تلك الخطوات سريعة التحضير تابعي النقاط التالية: