تعالي اقولك لو عندك فازلين هيعمل ايه لشعرك الخشن والقصير لن تصدقي نعومة وطول شعرك

تتعدد وتكثر إستخدامات الفازلين خاصة في فصل الشتاء وهذا لأن البشرة عادة في هذا الوقت تتعرض للجفاف وبالتحديد عندما يكون الجو أكثر برودة ومن الممكن أن يستخدم الفازلين للشعر ففي فصل الشتاء أيضا يحدث تساقط للشعر بشكل ملحوظ، وكذلك تتأثر بشرة الجسم من خلال حدوث تشققات بها لذلك يلجأ الجميع إلي إستخدام الفازلين فهو له فوائد عديدة جدا حيث أنه يساعد علي ترطيب الوجه ويعالج أيضا التشققات التي تحدث للشفاه، وغير ذلك أنه يعمل علي ترطيب بشرة الجسم بأكمله ويعطيه ملمس ناعم كالحرير أما بالنسبة لفائدته علي الشعر فهو له القدرة علي معالجة الكثير من المشكلات التي تواجهه ومن ضمن هذه المشكلات هي تساقط الشعر فعند إستعمال الفازلين مع خليط من الزيوت الطبيعية قد يمنع تساقطه بل أنه يقوي بصيلات الشعر ويمنحه نعومة فائقة ويدخل في الوصفات التي تعالج قشرة الرأس والتي تعمل علي فرد الشعر المجعد والخشن. مكونات وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتي يكون الخليط متجانس ثم قومي بوضعه علي البشرة ونتركه لمدة ليلة كاملة، ومن الأفضل أن نقوم بتكرار هذه الخلطة كل يوم قبل النوم مباشرة وذلك لكي تحافظ علي البشرة من الجفاف وتمنع حدث التشققات.

ومن الممكن أن نقوم بوصفة آخري للفازلين وهذا من خلال تجهيز إناء ونضع به كمية مناسبة من الفازلين وكمية من زيت الزيتون وقومي بخلطهم مع بعض جيدا، ونضعهم في وعاء محكم الغلق ويتم وضع خلطة الفازلين علي البشرة أو الجسم يوميا. مكونات وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرةطريقة عمل وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة الوسوم

تتعدد وتكثر إستخدامات الفازلين خاصة في فصل الشتاء وهذا لأن البشرة عادة في هذا الوقت تتعرض للجفاف وبالتحديد عندما يكون الجو أكثر برودة ومن الممكن أن يستخدم الفازلين للشعر ففي فصل الشتاء أيضا يحدث تساقط للشعر بشكل ملحوظ، وكذلك تتأثر بشرة الجسم من خلال حدوث تشققات بها لذلك يلجأ الجميع إلي إستخدام الفازلين فهو له فوائد عديدة جدا حيث أنه يساعد علي ترطيب الوجه ويعالج أيضا التشققات التي تحدث للشفاه، وغير ذلك أنه يعمل علي ترطيب بشرة الجسم بأكمله ويعطيه ملمس ناعم كالحرير أما بالنسبة لفائدته علي الشعر فهو له القدرة علي معالجة الكثير من المشكلات التي تواجهه ومن ضمن هذه المشكلات هي تساقط الشعر فعند إستعمال الفازلين مع خليط من الزيوت الطبيعية قد يمنع تساقطه بل أنه يقوي بصيلات الشعر ويمنحه نعومة فائقة ويدخل في الوصفات التي تعالج قشرة الرأس والتي تعمل علي فرد الشعر المجعد والخشن. مكونات وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتي يكون الخليط متجانس ثم قومي بوضعه علي البشرة ونتركه لمدة ليلة كاملة، ومن الأفضل أن نقوم بتكرار هذه الخلطة كل يوم قبل النوم مباشرة وذلك لكي تحافظ علي البشرة من الجفاف وتمنع حدث التشققات.

ومن الممكن أن نقوم بوصفة آخري للفازلين وهذا من خلال تجهيز إناء ونضع به كمية مناسبة من الفازلين وكمية من زيت الزيتون وقومي بخلطهم مع بعض جيدا، ونضعهم في وعاء محكم الغلق ويتم وضع خلطة الفازلين علي البشرة أو الجسم يوميا. مكونات وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرةطريقة عمل وصفة الفازلين لعلاج مشاكل البشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعالي اقولك لو عندك فازلين هيعمل ايه لشعرك الخشن والقصير لن تصدقي نعومة وطول شعرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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