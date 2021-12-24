طريقة مبتكرة لتسوية ولف الكرنب بسرعة بخلطة وتتبيلة سرية ولذيذة وبدون أي مجهود

محشي الكرنب يعتبر من أحلي أنواع المحاشي التي يحبها الكثير من الناس حيث أنه ينتشر بكثرة في فصل الشتاء وعلي الرغم من وجود أنواع عديدة من المحاشي غير هذا إلا أنه محشي الكرنب هو الأكثر تناولا بين الأشخاص فيعشقه الكبار والصغار، فقد يواجه البعض من السيدات صعوبة في لف الكرنب ولكن في الحقيقة أن محشي الكرنب من أسهل أنواع المحاشي التي يمكن لفها بطريقة سريعة. مكونات لف الكرنب بسريعة كرنب.

كيلو من الأرز المصري.

ربع كيلو من البصل.

نصف كيلو من الطماطم.

كمية من الكزبرة الخضراء والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

رشة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من المرقة. طريقة عمل لف الكرنب بسريعة يتم تقطيع أوراق الكرنب بحجم كبير ثم نضع وعاء كبير علي النار وبه كمية مناسبة من الماء لسلق الكرنب ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء، وبعد ذلك نضع أوراق الكرنب ولا يتم سلقها جيدا ونقوم بإخراج الكرنب من الماء ووضعه في مصفاه للتخلص من الماء تماما.

وقومي بوضع وعاء كبير علي النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي، ثم نضيف ربع كيلو من البصل بشرط أن يكون مفروم ويتم تقليبه حتي يكون باللون الأصفر ثم نضع نصف كيلو من الطماطم ولكن لابد من خلطه في الخلاط فنضع كمية من عصير الطماطم.

ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر ونقوم بتقليبهم مع بعض، ونتركهم علي النار حتي يتم تسويتهم وبعد ذلك يتم رفعهم من علي النار.

ثم نضيف إليه كيلو من الأرز وكمية من الكزبرة الخضراء والشبت المفروم ناعم وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

وقومي بتقليب كل المكونات وبعد ذلك نقوم بتقطيع أوراق الكرنب والحجم علي حسب الرغبة ثم نضع كمية من خلطة الأرز علي الكرنب ويتم لفها ووضعهم في وعاء كبير، وبعد الإنتهاء قومي بوضعه علي النار ونضيف إليه كمية من المرقة ونتركه حتي يتم تسويته. مكونات لف الكرنب بسريعةطريقة عمل لف الكرنب بسريعة الوسوم

محشي الكرنب يعتبر من أحلي أنواع المحاشي التي يحبها الكثير من الناس حيث أنه ينتشر بكثرة في فصل الشتاء وعلي الرغم من وجود أنواع عديدة من المحاشي غير هذا إلا أنه محشي الكرنب هو الأكثر تناولا بين الأشخاص فيعشقه الكبار والصغار، فقد يواجه البعض من السيدات صعوبة في لف الكرنب ولكن في الحقيقة أن محشي الكرنب من أسهل أنواع المحاشي التي يمكن لفها بطريقة سريعة. مكونات لف الكرنب بسريعة كرنب.

كيلو من الأرز المصري.

ربع كيلو من البصل.

نصف كيلو من الطماطم.

كمية من الكزبرة الخضراء والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

رشة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من المرقة. طريقة عمل لف الكرنب بسريعة يتم تقطيع أوراق الكرنب بحجم كبير ثم نضع وعاء كبير علي النار وبه كمية مناسبة من الماء لسلق الكرنب ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء، وبعد ذلك نضع أوراق الكرنب ولا يتم سلقها جيدا ونقوم بإخراج الكرنب من الماء ووضعه في مصفاه للتخلص من الماء تماما.

وقومي بوضع وعاء كبير علي النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي، ثم نضيف ربع كيلو من البصل بشرط أن يكون مفروم ويتم تقليبه حتي يكون باللون الأصفر ثم نضع نصف كيلو من الطماطم ولكن لابد من خلطه في الخلاط فنضع كمية من عصير الطماطم.

ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسكر ونقوم بتقليبهم مع بعض، ونتركهم علي النار حتي يتم تسويتهم وبعد ذلك يتم رفعهم من علي النار.

ثم نضيف إليه كيلو من الأرز وكمية من الكزبرة الخضراء والشبت المفروم ناعم وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

وقومي بتقليب كل المكونات وبعد ذلك نقوم بتقطيع أوراق الكرنب والحجم علي حسب الرغبة ثم نضع كمية من خلطة الأرز علي الكرنب ويتم لفها ووضعهم في وعاء كبير، وبعد الإنتهاء قومي بوضعه علي النار ونضيف إليه كمية من المرقة ونتركه حتي يتم تسويته. مكونات لف الكرنب بسريعةطريقة عمل لف الكرنب بسريعة

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