مكونين يلزم استخدامهم عند صبغ الحواجب تعرفي عليهم وطريقة للتخلص من شيب حاجبيكِ

نوضح إليكم مكونين يلزم استخدامهم عند صبغ الحواجب، حيث نجد أن كثير من النساء تسعى إلى صبغ الحواجب باستمرار وذلك كنوع من أنواع التغيير والتجديد وفي المناسبات وعند ظهور الشيب بهم لذلك سعت كل منهما إلى البحث لأفضل وسيلة لصبغ الحواجب في المنزل بكل سهولة واستخدام المواد الطبيعية حتى لا يحدث بهم أي ضرر أو تساقط لذلك سوف نتناول من خلال هذا المقال طرق صبغ الحواجب في المنزل.

وجدت كثير من الطرق التي من خلالها يمكن أن نقوم بصبغ الحواجب بكل سهولة ومن أهم هذه الطرق

يجب عند صبغ الحواجب أن نقوم بتنظيفهم جيدا قبل الصبغة.

يجب استخدام فرشاة الصبغة أو فرشة الأسنان لصبغ الحواجب.

يمكن أن يتم صبغ الحواجب بطريقة سهلة وسريعة عن طريق نفس صبغة الشعر.

عندما نقوم بصبغهم نغمس الفرشاة في الصبغة ونمررلها على الحاجب من اول الحاجب إلى أخره.

اتركي الصبغة على الحاجب على حسب المدة المحددة للصبغة حتى لا تحصلي على لون غامق للصبغة.

نقوم بمسح الحاجب بواسطة المناديل المبللة

اتركي الحاجب حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بعمل صبغ الحاجب الثاني بواسطة الفرشاة ونقوم بمسحها بواسطة مناديل مبللة ثم نتركها حتى تجف.

عند وصول الصبغة إلى الوجه نقوم بإزالتها بالمناديل المبللة.

يمكن أن نغسل الوجه جيدا بالماء حين ننتهي.