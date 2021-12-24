بقوام ثقيل ومظبوط أعملي الطحينة الخام في المنزل بدون مطحنة وبمكونات بسيطة في 10 دقائق

الطحينة تعتبر من المواد الغذائية التي تستخدم بكثرة فهي تدخل ضمن وصفات كثيرة ومنها السلطات والحلويات وهي عبارة عن سمسم يتم عمله بطريقة معينة، وهي تتميز بفوائدها الصحية المذهلة لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ومنع الإصابة بالعديد من الأمراض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الطحينة الخام في البيت فتابعونا. طريقة عمل الطحينة الخام طريقة عمل الطحينة الخام المكونات: ربع كيلو سمسم محمص.

125 جرام دقيق قمح.

ربع ملعقة من الملح.

125 مل زيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف السمسم جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به ثم يوضع في مقلاة ونرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. عندما يتغير لون السمسم يرفع من النار ويوضع جانبا حتى يبرد ثم يطحن في الكبة أو المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم مثل البودرة. ونضعه في وعاء عميق مع الدقيق ورشة الملح ونقلب حتى تتجانس المكونات في الخلاط الكهربائي نضع المكونات السابقة. ثم يوضع الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام الطحينة المناسب إذا لاحظت أن قوام الطحينة ذات قوام جامد. في هذه الحالة يمكنك زيادة كمية الزيت للحصول على القوام المطلوب ثم تحفظ في برطمان زجاجي معقم وجاف وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الطحينة الخام بالفول السوداني طريقة عمل الطحينة الخام بالفول السوداني المكونات: كوب فول سوداني.

كوب دقيق.

كوب زيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتحميص الفول السوداني حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر ثم يطحن في المطحنة لكي يصبح مثل البودرة. نشوح الدقيق في مقلاة غير لاصقة على النار لمدة دقيقتين وفي الكبة نضع الفول السوداني ونصب عليه الزيت تدريجيا. للحصول على قوام مناسب وبعد ذلك يوضع الدقيق ملعقة تلو الأخرى للحصول على قوام الطحينة المطلوب. نحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضعها في الثلاجة ثم نأخذ كمية مناسبة في وعاء ونضيف إليها نصف كوب من الزبادي. مع ثوم مفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون مع عصير ليمون ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم تقدم سلطة الطحينة. مع المشويات سواء كانت كفتة أو دجاج أو سمك مشوي وغيرها من الأطعمة وبالهنا والشفا. الوسوم

الطحينة تعتبر من المواد الغذائية التي تستخدم بكثرة فهي تدخل ضمن وصفات كثيرة ومنها السلطات والحلويات وهي عبارة عن سمسم يتم عمله بطريقة معينة، وهي تتميز بفوائدها الصحية المذهلة لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ومنع الإصابة بالعديد من الأمراض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الطحينة الخام في البيت فتابعونا. طريقة عمل الطحينة الخام طريقة عمل الطحينة الخام المكونات: ربع كيلو سمسم محمص.

125 جرام دقيق قمح.

ربع ملعقة من الملح.

125 مل زيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف السمسم جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به ثم يوضع في مقلاة ونرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. عندما يتغير لون السمسم يرفع من النار ويوضع جانبا حتى يبرد ثم يطحن في الكبة أو المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم مثل البودرة. ونضعه في وعاء عميق مع الدقيق ورشة الملح ونقلب حتى تتجانس المكونات في الخلاط الكهربائي نضع المكونات السابقة. ثم يوضع الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام الطحينة المناسب إذا لاحظت أن قوام الطحينة ذات قوام جامد. في هذه الحالة يمكنك زيادة كمية الزيت للحصول على القوام المطلوب ثم تحفظ في برطمان زجاجي معقم وجاف وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الطحينة الخام بالفول السوداني طريقة عمل الطحينة الخام بالفول السوداني المكونات: كوب فول سوداني.

كوب دقيق.

كوب زيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتحميص الفول السوداني حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر ثم يطحن في المطحنة لكي يصبح مثل البودرة. نشوح الدقيق في مقلاة غير لاصقة على النار لمدة دقيقتين وفي الكبة نضع الفول السوداني ونصب عليه الزيت تدريجيا. للحصول على قوام مناسب وبعد ذلك يوضع الدقيق ملعقة تلو الأخرى للحصول على قوام الطحينة المطلوب. نحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضعها في الثلاجة ثم نأخذ كمية مناسبة في وعاء ونضيف إليها نصف كوب من الزبادي. مع ثوم مفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون مع عصير ليمون ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم تقدم سلطة الطحينة. مع المشويات سواء كانت كفتة أو دجاج أو سمك مشوي وغيرها من الأطعمة وبالهنا والشفا.

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