سحر مفعول ماسك بياض البيض والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع الغامقة

تتعرض البشرة لمشاكل عديدة بسبب عدة عوامل ومنها عوامل الجو الخارجية والتعرض المستمر لأشعة الشمس والتي تسبب سواد الوجه وظهور البثور والبقع الداكنة، ولذلك تلجأ الفتيات للبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك البيض والنشا للوجه فتابعونا. ماسك بياض البيض والنشا للوجه ماسك بياض البيض والنشا للوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

بياض بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط بياض البيض مع النشا ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماما. بعد ذلك يغسل بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة وجعل البشرة جميلة وجذابة. ماسك بياض البيض مع العسل ماسك بياض البيض مع العسل المكونات: بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على قوام كريمي نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم يوزع المزيج على الوجه بالكامل. يجب الابتعاد عن منطقة حول العين لأن هذه المنطقة حساسة نترك الخليط على الوجه حتى يجف ثم يفرك بأطراف الأصابع. بحركات دائرية باستخدام الماء الدافئ يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة. ماسك بياض البيض والقهوة والنشا ماسك بياض البيض والقهوة والنشا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من القهوة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نخلط المكونات السابقة للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية. نترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يقشر الوجه ببطء ويغسل بالماء البارد يوضع هذا الماسك مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك من أول مرة. هذا الماسك يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت ويحافظ أيضا على البشرة ويمنحها إطلالة جذابة. ماسك القهوة وزيت الزيتون ماسك القهوة وزيت الزيتون المكونات: قهوة مطحونة.

زيت زيتون.

القليل من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع زيت الزيتون والسكر ونقلب حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر تماما ثم يوضع الخليط على الوجه. مع الفرك بحركات دائرية لعدة دقائق ثم يترك 10 دقائق ويغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي نقاء ونضارة وجهك. الوسوم

تتعرض البشرة لمشاكل عديدة بسبب عدة عوامل ومنها عوامل الجو الخارجية والتعرض المستمر لأشعة الشمس والتي تسبب سواد الوجه وظهور البثور والبقع الداكنة، ولذلك تلجأ الفتيات للبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك البيض والنشا للوجه فتابعونا. ماسك بياض البيض والنشا للوجه ماسك بياض البيض والنشا للوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

بياض بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط بياض البيض مع النشا ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماما. بعد ذلك يغسل بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة وجعل البشرة جميلة وجذابة. ماسك بياض البيض مع العسل ماسك بياض البيض مع العسل المكونات: بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على قوام كريمي نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم يوزع المزيج على الوجه بالكامل. يجب الابتعاد عن منطقة حول العين لأن هذه المنطقة حساسة نترك الخليط على الوجه حتى يجف ثم يفرك بأطراف الأصابع. بحركات دائرية باستخدام الماء الدافئ يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة. ماسك بياض البيض والقهوة والنشا ماسك بياض البيض والقهوة والنشا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من القهوة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نخلط المكونات السابقة للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية. نترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يقشر الوجه ببطء ويغسل بالماء البارد يوضع هذا الماسك مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك من أول مرة. هذا الماسك يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت ويحافظ أيضا على البشرة ويمنحها إطلالة جذابة. ماسك القهوة وزيت الزيتون ماسك القهوة وزيت الزيتون المكونات: قهوة مطحونة.

زيت زيتون.

القليل من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع زيت الزيتون والسكر ونقلب حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر تماما ثم يوضع الخليط على الوجه. مع الفرك بحركات دائرية لعدة دقائق ثم يترك 10 دقائق ويغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي نقاء ونضارة وجهك.

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