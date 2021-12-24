أصبغي شعرك باللون البني الفاتح بمكونات طبيعية وأمنة 100% للون شعر جميل وجذاب

يعد اللون البني من أفضل ألوان الشعر لأنه يليق على جميع أنواع البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء وبسبب ذلك تحب الفتيات التغيير والتجديد من لون شعرها للحصول على إطلالة مختلفة وجذابة بين الجميع، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح المكونات: 2 ملعقة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من زيت الزيتون.

2 عبوة من الأكسجين.

كمية مناسبة من الحناء. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الحناء مع النسكافيه والكركم ثم نضيف زيت الزيتون مع الأكسجين ونعجن المكونات للحصول على عجينة متماسكة. يقسم الشعر إلى نصفين ثم يوضع الخليط بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة ثم يغطي الشعر لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل بالماء والشامبو ويجب أن يكون الشامبو مخفف بالماء للحفاظ على لون الشعر لأطول فترة ممكنة. طريقة صبغ الشعر بني فاتح طريقة صبغ الشعر بني فاتح المكونات: صبغة باللون البني الفاتح أو الرمادي.

عبوة أكسجين 10%.

فرشاة الصبغة.

قبعة الاستحمام.

قفازات. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بارتداء ملابس قديمة حتى لا تتأثر بالصبغة لأن اثارها لا تخرج من الملابس نهائيا. قبل وضع الصبغة على الشعر ينصح بالتوقف عن غسل الشعر بضعة أيام لحماية الشعر من التلف ثم يقسم الشعر إلى 4 أجزاء. نحضر الصبغة على حسب التعليمات المرفقة على العبوة ثم نقوم بوضع الصبغة على الشعر من أعلى إلى أسفل ويجب البدء بالأجزاء الخلفية للشعر. احرصى على توزيع الصبغة على الشعر بالكامل ثم تغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 10 دقائق فقط كما يجب عدم وضع الأكسجين على الشعر لمدة أكثر من ساعة. يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو بعد ذلك نخلط عبوة الصبغة مع كمية بسيطة من الأكسجين وتوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. نترك الصبغة على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو وسوف تلاحظي الفرق بنفسك النتيجة مبهرة لأن لون شعرك يصبح باللون البني الفاتح بكل سهولة وبدون تعب. الوسوم

يعد اللون البني من أفضل ألوان الشعر لأنه يليق على جميع أنواع البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء وبسبب ذلك تحب الفتيات التغيير والتجديد من لون شعرها للحصول على إطلالة مختلفة وجذابة بين الجميع، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح المكونات: 2 ملعقة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من زيت الزيتون.

2 عبوة من الأكسجين.

كمية مناسبة من الحناء. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الحناء مع النسكافيه والكركم ثم نضيف زيت الزيتون مع الأكسجين ونعجن المكونات للحصول على عجينة متماسكة. يقسم الشعر إلى نصفين ثم يوضع الخليط بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة ثم يغطي الشعر لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل بالماء والشامبو ويجب أن يكون الشامبو مخفف بالماء للحفاظ على لون الشعر لأطول فترة ممكنة. طريقة صبغ الشعر بني فاتح طريقة صبغ الشعر بني فاتح المكونات: صبغة باللون البني الفاتح أو الرمادي.

عبوة أكسجين 10%.

فرشاة الصبغة.

قبعة الاستحمام.

قفازات. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بارتداء ملابس قديمة حتى لا تتأثر بالصبغة لأن اثارها لا تخرج من الملابس نهائيا. قبل وضع الصبغة على الشعر ينصح بالتوقف عن غسل الشعر بضعة أيام لحماية الشعر من التلف ثم يقسم الشعر إلى 4 أجزاء. نحضر الصبغة على حسب التعليمات المرفقة على العبوة ثم نقوم بوضع الصبغة على الشعر من أعلى إلى أسفل ويجب البدء بالأجزاء الخلفية للشعر. احرصى على توزيع الصبغة على الشعر بالكامل ثم تغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 10 دقائق فقط كما يجب عدم وضع الأكسجين على الشعر لمدة أكثر من ساعة. يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو بعد ذلك نخلط عبوة الصبغة مع كمية بسيطة من الأكسجين وتوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. نترك الصبغة على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو وسوف تلاحظي الفرق بنفسك النتيجة مبهرة لأن لون شعرك يصبح باللون البني الفاتح بكل سهولة وبدون تعب.

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