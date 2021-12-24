بدون مقوار طريقة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ وبدون تعب أو مجهود

المحشي من أكلات المفضلة والتي تقدم في العزومات والمناسبات وتعتبر الكوسة والباذنجان من أنواع المحاشي التي تحضر بكل سهولة وبدون مجهود لأنها سهلة في الحشو، ولكن الكثير من السيدات تعاني من عملية تقوير الباذنجان خاصة إذا كان بكميات كبيرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار فتابعونا. طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار في البداية سوف نتعرف على طريقة تقوير الباذنجان نغسل الباذنجان جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة العالقة به.

يوضع في مصفاة للتخلص من الماء الزائد ثم نضغط عليه على سطح صلب باستخدام راحة اليد بعد ذلك نحضر السكين.

ونلفها على جوانب الباذنجان من الداخل ببطء شديد ويجب الابتعاد عن منطقة الجلد وبعد ذلك نضغط من الأسفل لكي يخرج قلب الباذنجان.

أو نحضر ملعقة شاي صغيرة ذات حواف رفيعة ونمررها بنفس الطريقة بعيدا عن جلد الباذنجان ونخرج القلب بكل سهولة.

ويمكن أيضا استخدام المضرب الكهربائي في تقوير الباذنجان والكوسة بكل سهولة وبدون تعب. محشي الباذنجان والكوسة طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوارمحشي الباذنجان والكوسة المكونات: باذنجان على حسب الرغبة.

كوسة.

3 حبات من البصل.

10 فصوص ثوم مفروم.

ربطة بقدونس.

ربطة كزبرة خضراء.

ربطة شبت.

ملح وفلفل أسود.

عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

كمون.

مكعب مرقة.

أ رز مصري.

نعناع ناشف. طريقة التحضير: بعد تقوير الباذنجان والكوسة بالطريقة المعتادة نشوح الباذنجان جيدا في مقلاة بها كمية بسيطة من الزيت يشوح فقط وليس قلي.

يوضع جانبا في مصفاة ثم نجهز خلطة المحشي عن طريق وضع وعاء كبير على النار ونضيف إليه البصل المقطع مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحة الثوم.

نضيف الصلصة مع عصير الطماطم والبهارات ونقلب نترك الصلصة لكي تتسبك ثم يضاف الأرز ويرفع من النار.

بعد ذلك نضع الخضرة المقطعة والمغسولة ونقلب المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس نحضر وعاء ونضع في الأسفل.

أعواد الخضار أو بصل وشرائح من الطماطم ثم نحشي الباذنجان ويرص بجانب بعض أو مثل ورق العنب والكرنب.

ثم نحشي الكوسة ونضعها في صينية وبعد انتهاء الكمية نغمر المحشي بالشوربة ويرفع على النار حتى ينضج وبالهنا والشفا. الوسوم

المحشي من أكلات المفضلة والتي تقدم في العزومات والمناسبات وتعتبر الكوسة والباذنجان من أنواع المحاشي التي تحضر بكل سهولة وبدون مجهود لأنها سهلة في الحشو، ولكن الكثير من السيدات تعاني من عملية تقوير الباذنجان خاصة إذا كان بكميات كبيرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار فتابعونا. طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار في البداية سوف نتعرف على طريقة تقوير الباذنجان نغسل الباذنجان جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة العالقة به.

يوضع في مصفاة للتخلص من الماء الزائد ثم نضغط عليه على سطح صلب باستخدام راحة اليد بعد ذلك نحضر السكين.

ونلفها على جوانب الباذنجان من الداخل ببطء شديد ويجب الابتعاد عن منطقة الجلد وبعد ذلك نضغط من الأسفل لكي يخرج قلب الباذنجان.

أو نحضر ملعقة شاي صغيرة ذات حواف رفيعة ونمررها بنفس الطريقة بعيدا عن جلد الباذنجان ونخرج القلب بكل سهولة.

ويمكن أيضا استخدام المضرب الكهربائي في تقوير الباذنجان والكوسة بكل سهولة وبدون تعب. محشي الباذنجان والكوسة طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوارمحشي الباذنجان والكوسة المكونات: باذنجان على حسب الرغبة.

كوسة.

3 حبات من البصل.

10 فصوص ثوم مفروم.

ربطة بقدونس.

ربطة كزبرة خضراء.

ربطة شبت.

ملح وفلفل أسود.

عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

كمون.

مكعب مرقة.

أ رز مصري.

نعناع ناشف. طريقة التحضير: بعد تقوير الباذنجان والكوسة بالطريقة المعتادة نشوح الباذنجان جيدا في مقلاة بها كمية بسيطة من الزيت يشوح فقط وليس قلي.

يوضع جانبا في مصفاة ثم نجهز خلطة المحشي عن طريق وضع وعاء كبير على النار ونضيف إليه البصل المقطع مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحة الثوم.

نضيف الصلصة مع عصير الطماطم والبهارات ونقلب نترك الصلصة لكي تتسبك ثم يضاف الأرز ويرفع من النار.

بعد ذلك نضع الخضرة المقطعة والمغسولة ونقلب المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس نحضر وعاء ونضع في الأسفل.

أعواد الخضار أو بصل وشرائح من الطماطم ثم نحشي الباذنجان ويرص بجانب بعض أو مثل ورق العنب والكرنب.

ثم نحشي الكوسة ونضعها في صينية وبعد انتهاء الكمية نغمر المحشي بالشوربة ويرفع على النار حتى ينضج وبالهنا والشفا.

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